Топ-менеджер Apple заявил, что дети с ноутбуками от Google не добьются успеха
Директор по маркетингу Apple Фил Шиллер в интервью CNET о новом 16-дюймовом ноутбуке MacBook Pro раскритиковал ноутбук от Google Chromebook. По его мнению дети, которые используют для учебы ноутбук от Google, не добьются успеха.
«Chromebook попал в школьные классы, потому что, давайте будем честными, он просто дешевый и подходит для обязательных тестирований. Если все, чего вы хотите, – это проверить знания детей, то, возможно, дешевый ноутбук справится. Но с ним они не добьются успеха», – отметил Шиллер.
Позже Шиллер в своем Twitter написал, что «каждый ребенок имеет возможность преуспеть», а задача Apple – помочь ему достичь успеха. Для этого компания создает продукты, которые смогут помочь школьникам «учиться, исследовать и расти», а не только проходить тесты, подчеркнул он.
CNBC отмечает, что Apple пока проигрывает конкурентам – Google и Microsoft – на рынке, связанном с цифровизацией дошкольного и общего среднего образования (K-12). В 2018 г. 60% всех ноутбуков и планшетов, приобретенных для американских школ, были хромбуками под управлением Chrome OS от Google, на втором месте – техника с операционной системой Windows от Microsoft (22%). На долю устройств от Apple с iOS и macOS приходилось лишь 18% этого рынка.