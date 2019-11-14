Топ-менеджер Apple заявил, что дети с ноутбуками от Google не добьются успеха

CNBC отмечает, что Apple пока проигрывает конкурентам – Google и Microsoft – на рынке, связанном с цифровизацией дошкольного и общего среднего образования (K-12). В 2018 г. 60% всех ноутбуков и планшетов, приобретенных для американских школ, были хромбуками под управлением Chrome OS от Google, на втором месте – техника с операционной системой Windows от Microsoft (22%). На долю устройств от Apple с iOS и macOS приходилось лишь 18% этого рынка.