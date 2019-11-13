Apple представила обновленный MacBook Pro
Apple представила обновленный 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro с дисплеем Retina, об этом говорится на сайте компании. Производитель позиционирует его как «лучший профессиональный ноутбук».
MacBook Pro имеет дисплей разрешением 3072×1920 точек, 8-ядерный процессор Intel девятого поколения, 64 ГБ оперативной памяти, усовершенствованную систему охлаждения. «Улучшенная система охлаждения способствует повышению производительности. Система охлаждения MacBook Pro была полностью переработана: увеличенные вентиляторы с усовершенствованными лопастями оптимизируют воздушный поток, а большее количество теплообменных пластин позволяет эффективнее охлаждать компьютер», — отмечает компания.
Улучшены характеристики клавиатуры Magic Keyboard, теперь она позволяет осуществлять «комфортный, приятный и тихий набор текста». Кнопка Esc расположена за пределами Touch Bar. «Теперь у каждой клавиши улучшенный механизм «ножницы» и ход 1 мм», — говорится на сайте компании.
«Базовая модель 16‑дюймового MacBook Pro (Intel Core i7, 512 ГБ) более чем в два раза быстрее базовой модели предыдущего поколения, что позволяет делать рендеринг быстрее и воспроизводить видео более плавно», — сообщает Apple. В MacBook Pro встроены шесть динамиков. Apple сообщила, что ей удалось снизить на 40% шумы во время запуска звука усовершенствованным микрофоном.
Базовая версия MacBook Pro будет стоить 199 990 руб., улучшенная модель с Intel Core i9 и 1 ТБ памяти — 232 990 руб.