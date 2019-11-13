Apple представила обновленный MacBook Pro

«Базовая модель 16‑дюймового MacBook Pro (Intel Core i7, 512 ГБ) более чем в два раза быстрее базовой модели предыдущего поколения, что позволяет делать рендеринг быстрее и воспроизводить видео более плавно», — сообщает Apple. В MacBook Pro встроены шесть динамиков. Apple сообщила, что ей удалось снизить на 40% шумы во время запуска звука усовершенствованным микрофоном.