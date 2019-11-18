Yahoo Japan и Line подписали соглашение о слиянии

Соглашение предусматривает, что Sofbank и Naver, материнской компании Line, будет принадлежать по 50% в совместном предприятии. При этом Line перестанет быть публичной компанией. Все ее акции, которые еще не принадлежат Naver, будут выкуплены участниками сделки. Объединение планируется завершить к октябрю 2020 г.