Yahoo Japan и Line подписали соглашение о слиянии
Один из крупнейших японских интернет-порталов – Yahoo Japan, принадлежащий Softbank, и Line Corporation, под контролем которой находится одноименный мессенджер, подписали соглашение о намерении объединить бизнес. В ближайшее время компании продолжат обсуждать условия слияния и планируют подписать обязывающее соглашение до конца года.
Соглашение предусматривает, что Sofbank и Naver, материнской компании Line, будет принадлежать по 50% в совместном предприятии. При этом Line перестанет быть публичной компанией. Все ее акции, которые еще не принадлежат Naver, будут выкуплены участниками сделки. Объединение планируется завершить к октябрю 2020 г.
Цель объединения – создать ведущую японскую и мировую интернет-компанию, отмечается в сообщении. Участники соглашения намерены сотрудничать в развитии искусственного интеллекта, телекоммуникаций, рекламы и других сферах.
Слияние усилит позиции Yahoo Japan и Line в Японии по отношению к Alphabet и Amazon – основным конкурентам в сфере рекламы и онлайн-торговли соответственно, отмечают опрошенные The Wall Street Journal эксперты. Однако, по их мнению, конкурировать за пределами Японии объединенной компании будет сложнее.