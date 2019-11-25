Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства. Причина – пропаганда порнографии.
Прокатные удостоверения не получили фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», уточняется в сообщении. Обращение с просьбой об их выдаче поступило в ведомство 31 октября.
Руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова отметила в беседе с «Интерфаксом», что некоторым сценам в четырех картинах нельзя присвоить категорию 18+, поэтому «это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды».
Арт-проект «Дау», над которым Хржановский работал 12 лет, был представлен в Париже в начале года. Проект назван в честь нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау (1908–1968), которому режиссер посвятил фильм по мотивам мемуаров вдовы академика Коры. Всего в проект «Дау» входит 10 фильмов, первые шесть уже получили прокатное удостоверение, отметила пресс-служба Минкульта.