Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова отметила в беседе с «Интерфаксом», что некоторым сценам в четырех картинах нельзя присвоить категорию 18+, поэтому «это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды».