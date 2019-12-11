«Яндекс.Деньги» и Qiwi призвали упростить идентификацию владельцев кошельков

Представитель Qiwi заявил, что компания не несет существенных потерь из-за поправок к закону о национальной платежной системе, поскольку доля анонимных кошельков достаточно низкая. Но ограничение функциональности может повлечь за собой спад конверсии регистрации электронных кошельков, поэтому важно облегчить пользователю доступ к продукту, в первую очередь, через эффективные механизмы идентификации, считают в Qiwi. По данным компании, сейчас электронными кошельками Qiwi пользуются 22 млн человек, а кошельками Webmany – около 40 млн.