«Яндекс.Деньги» и Qiwi призвали упростить идентификацию владельцев кошельков
Электронные неперсонифицированные кошельки могут оказаться бесполезными, ведь удобных возможностей для их пополнения скоро не останется: текущая редакция Федерального закона № 161-ФЗ запрещает снимать деньги и пополнять их наличными. Об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney и РНКО «Единая касса».
Чтобы снизить негативные последствия новых поправок, авторы заявления предложили расширить возможности идентификации кошельков. Например, по номеру сотового телефона (с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту), номеру банковской карты или иному банковскому идентификатору, с помощью водительского удостоверения, или проходить идентификацию через единую биометрическую систему.
Представители Qiwi, Webmoney и Ассоциации подтвердили подписание заявления. С представителями РНКО «Единая касса» связаться не удалось. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.
По словам представителя «Яндекс.Денег», после введения новых ограничений доля кошельков, которыми люди пользовались повторно после открытия, сократилась примерно на треть. Предлагаемая Ассоциацией инициатива снизит барьеры для пользователей к прохождению идентификации, сделает безналичные расчеты более доступными и при этом сведет к минимуму долю анонимных клиентов, считают в компании.
Представитель Qiwi заявил, что компания не несет существенных потерь из-за поправок к закону о национальной платежной системе, поскольку доля анонимных кошельков достаточно низкая. Но ограничение функциональности может повлечь за собой спад конверсии регистрации электронных кошельков, поэтому важно облегчить пользователю доступ к продукту, в первую очередь, через эффективные механизмы идентификации, считают в Qiwi. По данным компании, сейчас электронными кошельками Qiwi пользуются 22 млн человек, а кошельками Webmany – около 40 млн.
В июле Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым в России запретят пополнять наличными анонимные (неперсонифицированные) электронные кошельки. Ранее пополнить такой кошелек можно было на 15 000 руб. Чтобы иметь возможность пополнять счет наличными или снимать деньги, пользователю нужно будет пройти упрощенную или полную процедуру идентификации: ввести свой СНИЛС или прийти в отделение партнеров компании с паспортом.