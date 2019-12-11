«В контакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2019 года
«В контакте» и музыкальный сервис BOOM опубликовали рейтинг самых прослушиваемых треков 2019 г. Команда соцсети также отметила победителей в номинациях «Артист 2019», «Прорыв года 2019» и «Выбор пользователей 2019».
«Песней 2019» признан «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat (Артем Качер). В топ-5 самых прослушиваемых треков вошли также «Витаминка» (Тима Белорусских), «Девочка-война» (HammAli & Navai), «Зацепила» (Artur Pirozhkov) и Life (Zivert).
«Артистом 2019» соцсеть назвала Тиму Белорусских: во «В контакте» и BOOM его песни в 2019 г. послушали более 1 млрд раз. «Прорыв года» – Jony с треком «Аллея». В категории «Выбор пользователей 2019» лидером стал Jah Khalib, поскольку его треки пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах чаще других.
«В контакте» и BOOM составили также рейтинг наиболее популярных альбомов 2019 г.:
«Твой первый диск – моя кассета» – Тима Белорусских
«Список твоих мыслей» – Jony
«Кредо» – Gayazov$ Brother$,
«Dragonborn» – Big Baby Tape
«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» – Billie Eilish
«7» (Part 1) – Artik & Asti
«Slime» – Face
«Хочешь со мной» – Ramil'
«Не Ангел» – Lizer
«Аргументы» – RSAC
«2019-й – год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей «В контакте», – отметила маркетолог музыкальной платформы соцсети Катерина Хольш.
«В контакте» – крупнейшая социальная сеть в России, по данным Mediascope, хотя бы раз в день ею пользуются 22,4 млн жителей крупных городов страны (статистика за сентябрь по пользователям старше 12 лет). Число подписчиков музыкальных сервисов «В контакте» и BOOM составляет, по данным самой компании, 2,5 млн человек. Аналогичный показатель «Яндекс.Музыки» в декабре превысил 3 млн человек, сообщил представитель «Яндекса».