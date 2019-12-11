«В контакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2019 года

«В контакте» – крупнейшая социальная сеть в России, по данным Mediascope, хотя бы раз в день ею пользуются 22,4 млн жителей крупных городов страны (статистика за сентябрь по пользователям старше 12 лет). Число подписчиков музыкальных сервисов «В контакте» и BOOM составляет, по данным самой компании, 2,5 млн человек. Аналогичный показатель «Яндекс.Музыки» в декабре превысил 3 млн человек, сообщил представитель «Яндекса».