В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. По данным сервиса, жалобы от пользователей стали поступать около 23.00 мск. Больше всего жалоб на момент публикации поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.