В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. По данным сервиса, жалобы от пользователей стали поступать около 23.00 мск. Больше всего жалоб на момент публикации поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Один из зарплатных клиентов Сбербанка пожаловался на трудности с оплатой картой около 23.30 мск. «Ведомости» направили запрос в Сбербанк.
После девяти минут ожидания на линии в колл-центре корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что идут плановые технические работы, поэтому ряд операций может быть недоступен. В частности, оплата картой и переводы. Сотрудник колл-центра сказал, что восстановление работы ожидается после 00:20 мск.
Предыдущий собой в работе сервиса Сбербанка был зафиксирован 8 ноября.