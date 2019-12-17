Американская Falcon 9 вывела на орбиту японско-сингапурский спутник
Американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на космическую орбиту японско-сингапурский телекоммуникационный спутник JCSat-18/Kacific-1, сообщает SpaceX, компания-разработчик ракеты.
Спутник весом 6,8 тонн призван обеспечить широкополосный доступ в интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В зону действия попадает и российский Дальний Восток.
Спутник создала корпорация Boeing, его владельцы — японская компания SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурская — Kacific Broadband Satellites. Запуск осуществлялся с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.
На Falcon 9 использовалась первая многоразовая ступень. Ранее с ее применением запустили два грузовых корабля Cargo Dragon компании SpaceX. Они совершали полеты к Международной космической станции в мае и июле 2019 года.
После отделения от ракеты первая многоразовая ступень произвела посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.