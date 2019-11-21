Прототип ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался во время испытаний
На первом полномасштабном прототипе космического корабля Starship, произведенном компанией Илона Маска SpaceX, произошел взрыв. Об этом сообщает издание NASASpaceFlight, опубликовавшее видео произошедшего.
По данным издания, взрыв произошел во время заполнения топливных баков криогенной жидкостью. В результате него разорвалась верхняя переборка, после чего произошел выброс большого облака криогенной жидкости. Одновременно произошел выброс и снизу, обращает внимание NASASpaceFlight, – причиной могло стать повреждение и нижней переборки.
Ракета в этот момент находилась на испытательном полигоне в деревне Бока-Чика (штат Техас).
«Целью теста было максимальное давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», – заявила в связи с произошедшим SpaceX. Компания планировала провести в декабре первый испытательный полет испытательной ракеты Starship на высоту до 20 км.
Сбой в работе ракеты вынудит SpaceX пересмотреть планы и, возможно, программу Starship в целом, отмечает NASASpaceFlight. Компания сосредоточится на другом – усовершенствованном – прототипе ракеты, пишет издание.
Прототип Starship был представлен в Бока-Чика в конце сентября этого года. Маск выражал надежду, что ее первый испытательный орбитальный полет состоится в ближайшие полгода, а пилотируемый – до конца 2020 г.