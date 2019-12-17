Черепенников продал долю в блокчейн-проекте «Орбита»
ООО «Форпост» Антона Черепенникова продало свою долю в разработчике блокчейн-решений «Орбита», свидетельствуют данные системы СПАРК. На это обратил внимание «Интерфакс».
Сейчас 100% «Орбиты» принадлежит кипрской Bravant Enterprises Limited. Источник, знакомый со сделкой, рассказал агентству, что команда и часть текущих проектов компании остались у Черепенникова.
«Форпост» купил 70% «Орбиты» в феврале 2019 г. 30% компании остались у ее сооснователей Игоря Калганова и Сергея Пономаренко.