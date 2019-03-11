Владелец «ИКС холдинга»: «Есть амбиции обогнать «Яндекс» по выручке»

Антон Черепенников – об инвестициях «в тренды и людей», роли Алишера Усманова в его бизнесе и о том, во что обходится закон Яровой

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Антон Черепенников, владелец «ИКС холдинга» Евгений Разумный / Ведомости

Бизнесмен Антон Черепенников хоть и гордится, по его словам, работой с Алишером Усмановым, но изрядно устал от постоянных упоминаний его как «партнера Усманова по киберспорту». Черепенникова можно понять: с момента сделки с Усмановым в 2015 г. он получил контроль более чем в 20 разнопрофильных IT-компаниях, скупил больше половины рынка и стал крупнейшим производителем систем для исполнения закона Яровой, создал собственный IT-интегратор и будущий «коммерческий НИИ» – совместную с «Ростехом» научно-производственную компанию. А из киберспортивного бизнеса Черепенников и вовсе вышел около года назад.

Однако он поддерживает постоянную связь с активами Усманова. Киберспортивный холдинг ESforce Черепенников продал Mail.ru Group. Первые поставки систем для исполнения закона Яровой с участием Черепенникова прошли в «Мегафоне». Параллельно «Мегафон» стал крупнейшим заказчиком IT-интегратора Черепенникова «Форпост». У «Мегафона» и USM Черепенников выкупил и несколько компаний, в том числе свой крупнейший актив – разработчика биллинга «Петер-сервис».

Заметно развив свои активы через партнерство с активами Усманова, Черепенников уже не боится сопоставить и их масштаб. После нескольких лет активных поглощений Черепенников создал новый «ИКС холдинг» (принадлежит ему на 99%) – в выручке соизмеримый, по его мнению, с масштабами Mail.ru Group.

– Для вас 2018 год был годом покупок. Этот год будет таким же?

– Не думаю. В декабре появилась головная компания «ИКС холдинг», и теперь нужно остановиться, структурировать все активы, ввести единую систему и единые правила. Тем не менее холдинг не будет таким, как «Яндекс» или Mail.ru Group. Собранные компании нельзя сильно унифицировать – у них слишком разные форматы и бизнес-подходы. Например, есть производитель СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) «Сигнатек», который много лет работал со спецслужбами и достаточно закрытый и консервативный, а есть такие молодые прогрессивные компании, как «Орбита», с совершенно другой корпоративной культурой. Компании «ИКС холдинга» сохранят фокус и подходы относительно своих сегментов и бизнес-задач, но мы приведем холдинг к единой отчетности и наладим, где это возможно, единый бэк-офис.

– На каком этапе вы лично подключались к каждой сделке?

– Первый этап – оценка актива, принципиальные договоренности по сделке – проходит под моим личным контролем и при моем непосредственном участии. Далее, когда остаются только технические формальности, подключаю ответственных сотрудников.

– А как финансировали все эти сделки? Откуда деньги?

– Мы всегда реинвестировали заработанное в новый бизнес. Не могу сказать, что купил что-то с конкретных продаж. Постепенно зарабатывая, реинвестировал прибыль дальше. В абсолютных цифрах большинство сделок – кроме «МФИ софта», Yadro и «Петер-сервиса» – не крупные, каждая меньше миллиарда рублей. Мы не покупаем за 10 выручек, поскольку не занимаемся венчурным бизнесом. Покупка актива за несколько чистых прибылей могла происходить, только если мы понимали, что компания удачно вливалась в общую структуру и за счет взаимной синергии с другими компаниями она вернет эти деньги за три года. На практике за счет внутреннего заказа и такой синергии актив можно окупить и за два года.

– Как вы скупали конкурентов?