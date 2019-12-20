«Коммерсантъ» узнал о росте сервисов для анонимной верификации

Подобные сервисы предоставляют пользователям мобильные номера в аренду. Среди них, например, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org и другие, отмечают эксперты. Представители по указанным на сайтах контактам на запросы газеты не ответили. Анонимная верификация доступна для сервисов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba и других. Срок аренды мобильных номеров составляет от 20 минут до нескольких часов. Стоимость — от 3 до 300 руб., рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, сервисы используют мобильные операторы разных стран. Гавриченков уверен, что арендованные номера также могут использовать для распространения незаконного контента или продажи наркотиков в социальных сетях и мессенджерах.