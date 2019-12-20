Британская компания сообщила об утечке данных 267 млн пользователей Facebook

Она была выложена в интернет 4 декабря, а через 10 дней – обнаружена Дьяченко. На момент публикации материала доступ к ней был заблокирован. Представитель Facebook после удаления базы заявил изданию Business Insider, что компания изучает эту проблему, но данные пользователей, скорее всего, были собраны до изменения политики Facebook в отношении данных пользователей, которые произошли в последние несколько лет.