Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом. Таким образом компания хочет уменьшить свою зависимость от операторов беспроводной связи или улучшить точность карт и предложить новые функции, предполагает издание.
В команду входят около десятка инженеров из аэрокосмической отрасли, а также занимавшихся ранее разработкой спутников и антенн. Возглавляют ее Майкл Трела и Джон Фенвик, которые ранее работали в компании Skybox Imaging, занимающейся спутниковой съемкой. В 2014 г. компанию купил Google, туда же перешли Трела и Фенвик. До 2017 г. они отвечали за задачи, связанные со спутниками и космическими аппаратами.
У проекта Apple еще нет четкого направления, работа пока находится на ранней стадии и в любой момент может быть прекращена, говорят собеседники Bloomberg. Однако гендиректор Apple Тим Кук проявил интерес к проекту и считает, что это приоритет для компании. Результаты работы должны быть представлены через пять лет.
Сейчас проектами по запуску спутников для обеспечения планеты широкополосным интернетом занимаются британский проект OneWeb, а также американские Facebook, SpaceX и Amazon. Однако они еще далеки от получения прибыли, отмечает Bloomberg.