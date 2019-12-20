Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

В команду входят около десятка инженеров из аэрокосмической отрасли, а также занимавшихся ранее разработкой спутников и антенн. Возглавляют ее Майкл Трела и Джон Фенвик, которые ранее работали в компании Skybox Imaging, занимающейся спутниковой съемкой. В 2014 г. компанию купил Google, туда же перешли Трела и Фенвик. До 2017 г. они отвечали за задачи, связанные со спутниками и космическими аппаратами.