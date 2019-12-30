«Яндекс» подал иск к «Афише» в суд по интеллектуальным правам

Ранее в декабре Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить претензии Rambler Group к МТС в связи с использованием товарного знака «МТС.Афиша». Аналогичные претензии были предъявлены к «Яндексу». Палата по патентным спорам рассмотрит этот вопрос 30 декабря.