«Яндекс» подал иск к «Афише» в суд по интеллектуальным правам

«Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам против ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Иск был зарегистрирован 27 декабря. Его содержание и сумма требований не раскрываются. Третьим лицом по иску выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
В «Яндексе» и Rambler Group отказались от комментариев.
Ранее в декабре Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить претензии Rambler Group к МТС в связи с использованием товарного знака «МТС.Афиша». Аналогичные претензии были предъявлены к «Яндексу». Палата по патентным спорам рассмотрит этот вопрос 30 декабря.