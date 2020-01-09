Технологии

«Яндекс» опроверг информацию о выходе на рынок сотовой связи

Ведомости

Представитель «Яндекса» в беседе с «Ведомостями» опроверг планы по запуску MNVO. «Планов по запуску виртуального оператора у "Яндекса" нет», – отметил он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» готовится выйти на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO). По данным газеты, виртуальный оператор «Яндекса» планируется запустить на сети Tele2. При этом компания ведет переговоры и с другими операторами, чтобы дать возможность абонентам переключаться между операторами.

Издание также сообщало, что «Яндекс» хочет организовать доставку сим-карт абонентам, в том числе с помощью курьеров «Яндекс.Лавки». Тарифы нового оператора могут быть интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», уточняли источники газеты.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: «Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
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