«Яндекс» опроверг информацию о выходе на рынок сотовой связи

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» готовится выйти на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO). По данным газеты, виртуальный оператор «Яндекса» планируется запустить на сети Tele2. При этом компания ведет переговоры и с другими операторами, чтобы дать возможность абонентам переключаться между операторами.