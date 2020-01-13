В VisionLabs сменился гендиректор
Совет директоров группы компаний VisionLabs (ООО«ВижнЛабс») избрал на пост гендиректора компании Дмитрия Маркова, говорится в пресс-релизе группы. Марков будет отвечать за реализацию утвержденной стратегии компании и укрепление ее позиций на российском рынке.
Кандидатуру Маркова на пост гендиректора выдвинул сооснователь VisionLabs Александр Ханин, отмечается в сообщении. Сам Ханин сохранит за собой прежнюю долю в компании и пост председателя совета директоров VisionLabs.
Марков окончил Московский технический университет связи и информатики. В 2010 г. он получил степень MBA Калифорнийского государственного университета. С 2008 г. по 2011 г. Марков руководил департаментом строительства и развития сети ОАО «Комстар-ОТС». В 2011 г. занимал пост директора программы в ПАО «НИС ГЛОНАСС» и был ответственным за создание госсистемы реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». В 2014 г. он был назначен гендиректором «НИС ГЛОНАСС». До назначения в Visionlabs Марков был директором по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», участвующего в одноименном нацпроекте.
VisionLabs (25,07% принадлежит Сбербанку) занимается разработкой систем компьютерного зрения и машинного обучения. Флагманский продукт компании — платформа распознавания лиц LUNA. Сегодня систему используют уже более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и странах СНГ.
Летом прошлого года Ханин говорил «Ведомостям», что VisionLabs наряду с «Центром речевых технологий» (51% принадлежит Сбербанку) принимает участие в тестах на распознавание лиц на улицах и в метро Москвы. В частности, компания предоставляла свои технологии для тестирования. Применяемая в метро система VisionLabs помогла задержать около сотни человек, из которых 62 находились в федеральном розыске, остальные проходили по другим контрольным базам, рассказывал Ханин. Тестирование проводилось на нескольких станциях метро.