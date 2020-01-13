В VisionLabs сменился гендиректор

Марков окончил Московский технический университет связи и информатики. В 2010 г. он получил степень MBA Калифорнийского государственного университета. С 2008 г. по 2011 г. Марков руководил департаментом строительства и развития сети ОАО «Комстар-ОТС». В 2011 г. занимал пост директора программы в ПАО «НИС ГЛОНАСС» и был ответственным за создание госсистемы реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». В 2014 г. он был назначен гендиректором «НИС ГЛОНАСС». До назначения в Visionlabs Марков был директором по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», участвующего в одноименном нацпроекте.