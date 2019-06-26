МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве
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МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. В метро системы видеоаналитики тестируются на нескольких станциях, где годами не задерживались разыскиваемые. Но теперь ежемесячно удается задерживать от 5 до 10 преступников. Личный состав полиции при этом увеличивать не пришлось.
Система сопоставляет лица из видеопотока с базой лиц, находящихся в розыске, и в случае совпадения уведомляет находящихся поблизости сотрудников полиции. Поиск разыскиваемых существенно упростился, хотя раньше многие относились к системе скептически, добавляет представитель ГУ МВД.
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