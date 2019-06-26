Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: МВД распознало технологию

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

С помощью новых технологий за два года удалось задержать более 100 разыскиваемых

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. В метро системы видеоаналитики тестируются на нескольких станциях, где годами не задерживались разыскиваемые. Но теперь ежемесячно удается задерживать от 5 до 10 преступников. Личный состав полиции при этом увеличивать не пришлось.

Система сопоставляет лица из видеопотока с базой лиц, находящихся в розыске, и в случае совпадения уведомляет находящихся поблизости сотрудников полиции. Поиск разыскиваемых существенно упростился, хотя раньше многие относились к системе скептически, добавляет представитель ГУ МВД.

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Комментарии
akouzmenko
06:16 27.06.2019
"Подведение итогов" - совершенно ни о чем. Сколько объектов поиска опознала система? Сколько из них оказались реальными? Иными словами, какой процент ложных опознаний? Как долго хранятся видеоматериалы? Используются ли архивные данные для поиска людей? На каких основаниях? Ещё много вопросов можно задать. И когда подобные тесты проводят в западных странах, на них отвечают (напр., тесты в Англии). У нас же вопросы защиты личных данных становятся важными, только если надо кого-то заблокировать.
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