МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

С помощью новых технологий за два года удалось задержать более 100 разыскиваемых

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Наташа Шарапова / Ведомости

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. В метро системы видеоаналитики тестируются на нескольких станциях, где годами не задерживались разыскиваемые. Но теперь ежемесячно удается задерживать от 5 до 10 преступников. Личный состав полиции при этом увеличивать не пришлось.

Система сопоставляет лица из видеопотока с базой лиц, находящихся в розыске, и в случае совпадения уведомляет находящихся поблизости сотрудников полиции. Поиск разыскиваемых существенно упростился, хотя раньше многие относились к системе скептически, добавляет представитель ГУ МВД.