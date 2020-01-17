В Европе могут запретить системы распознавания лиц в общественных местах
Еврокомиссия (ЕК) подготовила предложения по введению в странах Евросоюза (ЕС) запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах, пишет Reuters со ссылкой на доклад ЕК, копия которого оказалась в распоряжении агентства. В документе из 18 страниц объясняется, что временное ограничение необходимо для подготовки законодательной базы, исключающей юридически спорные моменты. На выработку способов предотвращения злоупотреблений такими технологиями ЕК предлагает выделить срок от трех до пяти лет.
Еврокомиссия считает, что, возможно, придется ужесточить законодательство, тем самым усилить защиту персональных данных европейцев и их прав на неприкосновенность частной жизни. «Основанная на этих существующих положениях будущая нормативная база может пойти дальше и включить в себя ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах», – говорится в докладе.
При этом запрет, скорее всего, не коснется проектов в области безопасности или научных исследований, уточняется в документе. Новые правила использования систем распознавания лиц будут созданы для разработчиков и пользователей. Страны ЕС обяжут создать надзорные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства в этой области. ЕК перед принятием окончательного решения изучит мнения всех заинтересованных сторон. Еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер должна обнародовать предложения ЕК в феврале.
Система распознавания лиц через камеры видеонаблюдения в Москве была внедрена в тестовом режиме в 2018 г. Первые специальные камеры установили на станциях метро и в отдельных районах столицы. Столичные власти признали эксперимент успешным и решили увеличить число камер. По данным ГУ МВД по Москве, сейчас в столице около 3000 видеокамер задействованы в системе распознавания лиц. В будущем все городские камеры должны будут выполнять такие функции. Сейчас в столице установлено более 160 000 видеокамер.