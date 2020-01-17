В Европе могут запретить системы распознавания лиц в общественных местах

Система распознавания лиц через камеры видеонаблюдения в Москве была внедрена в тестовом режиме в 2018 г. Первые специальные камеры установили на станциях метро и в отдельных районах столицы. Столичные власти признали эксперимент успешным и решили увеличить число камер. По данным ГУ МВД по Москве, сейчас в столице около 3000 видеокамер задействованы в системе распознавания лиц. В будущем все городские камеры должны будут выполнять такие функции. Сейчас в столице установлено более 160 000 видеокамер.