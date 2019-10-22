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Все камеры видеонаблюдения в Москве начнут распознавать лица

Все камеры наблюдения в Москве начнут распознавать лица, сообщили в пресс-службе МВД России со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По словам министра, сегодня в Москве около 3000 видеокамер могут распознавать лица. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 000, сказал он на международном полицейском саммите в Сеуле.

В июне МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер у подъездов жилых домов полицейские задержали 90 разыскиваемых, рассказывал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московской системе распознавания лиц, конкурс по которой столичная мэрия проведет вместе с МВД в 2019 г., задействуют 200 000 камер. Технологию также планируется использовать во время крупных мероприятий, включая общественно-политические.