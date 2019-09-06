Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями

Видеонаблюдение с распознаванием лиц может нарушать права граждан Андрей Гордеев / Ведомости

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал за 260 млн руб. техническое сопровождение массовых мероприятий IT-интегратору «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система»), указано в материалах госзакупки. Эта система будет работать на крупных столичных мероприятиях, включая общественно-политические. Новшество – организация систематического видеонаблюдения на массовых мероприятиях, объяснил «Ведомостям» замруководителя ДИТа Александр Горбатько. Раньше оно велось лишь в особых случаях, например во время празднования Дня города или Дня Победы, уточнил представитель ДИТа. Когда видеонаблюдение станет постоянным, в систему будет внедрена технология распознавания лиц, добавил Горбатько. В условиях закупки требование распознавания лиц не прописано, но ДИТ поручил «Ситрониксу» протестировать российские решения по видеоаналитике. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в мае обещал провести масштабный конкурс на установку в Москве до 200 000 камер с распознаванием лиц – это была бы одна из крупнейших после Китая систем в мире. Но пока конкурс не объявлен.

По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых спортивных мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений. Но сейчас видеонаблюдение организовано хаотично, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из российских разработчиков систем распознавания образов: видеопотоки не всегда получается транслировать в режиме онлайн. Если установить распознавание только на действующие городские камеры, будет слишком сложно распознавать людей на массовых мероприятиях – слишком большие толпы и слишком далеко, чтобы выделять достаточно качественные портреты, утверждает специалист. Для более эффективной работы нужно добавлять камеры, например, на рамки металлодетекторов на входах и выходах, считает он.

Чтобы обеспечить безопасность и антитеррористическую защиту москвичей при подготовке и во время массовых мероприятий, в городе работают межведомственные оперативные штабы. Они координируют городские службы и пользуются городской системой видеонаблюдения, пишет ДИТ в материалах закупки: контролируют обстановку, определяют количество участников, управляют потоками граждан между транспортной инфраструктурой и площадкой, на которой проходит мероприятие. «Ситроникс» будет расставлять и проверять камеры по всем маршрутам, а также предоставлять штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к архивам видео с камер, указано в условиях закупки. По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, использование функций распознавания лиц позволит эффективнее идентифицировать правонарушителей.

Эксперты считают, что видеонаблюдение с распознаванием лиц может нарушать права граждан. «ДИТ объясняет необходимость внедрения системы заботой о безопасности, при этом правительство Москвы само своим постановлением устанавливает, как и в каких случаях могут использоваться изображения людей», – отмечает ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его словам, федеральное законодательство не регулирует вопрос использования системы распознавания лиц, а анализировать фото человека без его согласия незаконно. Адвокат Международной «Агоры» Станислав Селезнев указывает, что есть исключения: в связи с осуществлением правосудия, по законодательству об обороне, безопасности и противодействии терроризму. А под это можно подвести многое, чтобы использовать изображение человека без его согласия, говорит Селезнев. Он опасается, что тотальное распознавание лиц может привести к тому, что в некой формируемой базе, например участников митинга, могут оказаться случайные люди, которые проходили мимо или пришли «за компанию», не осознавая риски.

ДИТ поручил «Ситрониксу» проверить по нормативной базе и судебной практике, нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения. «Ситроникс» подготовит соответствующие рекомендации, пообещал представитель компании.

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков приветствует внедрение новой системы: «Чем больше будет контроля за безопасностью на массовых мероприятиях, тем больше на них будет ходить людей». А учитывая, что мир данных сегодня прозрачен, все и так про всех знают всё, считает Капков.

Видеонаблюдение нужно в том числе для контроля за уборкой территорий, за стройками, объясняет Горбатько. Сейчас доступ к записям с городских камер имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов, но ДИТ с другими ведомствами согласовывает вопросы оказания платных услуг на базе системы видеонаблюдения. Например, ДИТ пробовал давать жителям дома изображения с камер из их подъезда прямо на телевизор, но эксперимент не пошел дальше в том числе из-за действующего регулирования, говорит Горбатько.

Представитель МВД не ответил на запрос «Ведомостей».