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Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Наблюдай и властвуй

Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями

Городская система будет способна распознавать лица участников митингов

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал за 260 млн руб. техническое сопровождение массовых мероприятий IT-интегратору «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система»), указано в материалах госзакупки. Эта система будет работать на крупных столичных мероприятиях, включая общественно-политические. Новшество – организация систематического видеонаблюдения на массовых мероприятиях, объяснил «Ведомостям» замруководителя ДИТа Александр Горбатько. Раньше оно велось лишь в особых случаях, например во время празднования Дня города или Дня Победы, уточнил представитель ДИТа. Когда видеонаблюдение станет постоянным, в систему будет внедрена технология распознавания лиц, добавил Горбатько. В условиях закупки требование распознавания лиц не прописано, но ДИТ поручил «Ситрониксу» протестировать российские решения по видеоаналитике. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в мае обещал провести масштабный конкурс на установку в Москве до 200 000 камер с распознаванием лиц – это была бы одна из крупнейших после Китая систем в мире. Но пока конкурс не объявлен.

По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых спортивных мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений. Но сейчас видеонаблюдение организовано хаотично, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из российских разработчиков систем распознавания образов: видеопотоки не всегда получается транслировать в режиме онлайн. Если установить распознавание только на действующие городские камеры, будет слишком сложно распознавать людей на массовых мероприятиях – слишком большие толпы и слишком далеко, чтобы выделять достаточно качественные портреты, утверждает специалист. Для более эффективной работы нужно добавлять камеры, например, на рамки металлодетекторов на входах и выходах, считает он.

Чтобы обеспечить безопасность и антитеррористическую защиту москвичей при подготовке и во время массовых мероприятий, в городе работают межведомственные оперативные штабы. Они координируют городские службы и пользуются городской системой видеонаблюдения, пишет ДИТ в материалах закупки: контролируют обстановку, определяют количество участников, управляют потоками граждан между транспортной инфраструктурой и площадкой, на которой проходит мероприятие. «Ситроникс» будет расставлять и проверять камеры по всем маршрутам, а также предоставлять штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к архивам видео с камер, указано в условиях закупки. По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, использование функций распознавания лиц позволит эффективнее идентифицировать правонарушителей.

Эксперты считают, что видеонаблюдение с распознаванием лиц может нарушать права граждан. «ДИТ объясняет необходимость внедрения системы заботой о безопасности, при этом правительство Москвы само своим постановлением устанавливает, как и в каких случаях могут использоваться изображения людей», – отмечает ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его словам, федеральное законодательство не регулирует вопрос использования системы распознавания лиц, а анализировать фото человека без его согласия незаконно. Адвокат Международной «Агоры» Станислав Селезнев указывает, что есть исключения: в связи с осуществлением правосудия, по законодательству об обороне, безопасности и противодействии терроризму. А под это можно подвести многое, чтобы использовать изображение человека без его согласия, говорит Селезнев. Он опасается, что тотальное распознавание лиц может привести к тому, что в некой формируемой базе, например участников митинга, могут оказаться случайные люди, которые проходили мимо или пришли «за компанию», не осознавая риски.

ДИТ поручил «Ситрониксу» проверить по нормативной базе и судебной практике, нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения. «Ситроникс» подготовит соответствующие рекомендации, пообещал представитель компании.

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков приветствует внедрение новой системы: «Чем больше будет контроля за безопасностью на массовых мероприятиях, тем больше на них будет ходить людей». А учитывая, что мир данных сегодня прозрачен, все и так про всех знают всё, считает Капков.

Видеонаблюдение нужно в том числе для контроля за уборкой территорий, за стройками, объясняет Горбатько. Сейчас доступ к записям с городских камер имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов, но ДИТ с другими ведомствами согласовывает вопросы оказания платных услуг на базе системы видеонаблюдения. Например, ДИТ пробовал давать жителям дома изображения с камер из их подъезда прямо на телевизор, но эксперимент не пошел дальше в том числе из-за действующего регулирования, говорит Горбатько.

Представитель МВД не ответил на запрос «Ведомостей».

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