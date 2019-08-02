Западные страны начинают применять технологию распознавания лиц

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Технология распознавания лиц уже активно применяется в Китае, а в других странах люди знакомы с ней в основном благодаря таким компаниям, как Apple и Facebook. Власти Великобритании и США тоже заинтересованы в ее применении ради обеспечения безопасности и борьбы с преступностью и уже тестируют ее. Но некоторые обеспокоены, что это может нарушать их право на конфиденциальность.

В Лондоне все видно

Одной из основных площадок для тестирования этой технологии в демократических странах стал Лондон, пишет Financial Times. Это неслучайно, ведь в британской столице установлено около 420 000 камер видеонаблюдения (данные Brookings Institution). Больше лишь в Пекине, где 470 000 камер, а на третьем месте в мире с огромным отставанием идет Вашингтон – всего 30 000 камер. На протяжении многих лет это были обычные камеры, но благодаря развитию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения они теперь могут распознавать определенные объекты, людей и замечать странности в их поведении.

Лондонская полиция начала тестировать технологию три года назад. Она проверяет, насколько точно работает распознавание лиц, и пытается понять, поможет ли это предотвращать преступления. Например, во время одного из экспериментов зимой сотрудники полиции сидели в припаркованном на улице фургоне и наблюдали на мониторах изображения с камер. Те автоматически сравнивали лица проходящих мимо людей, хотя многие из-за холода укутывались в шарфы, с фотографиями разыскиваемых преступников. Если бы технология указала на совпадение лиц, полицейские немедленно задержали бы человека.

Правда, во время эксперимента произошел инцидент, отмечает FT. Одному из прохожих мужчин кто-то из наблюдавших за экспериментом людей рассказал о работе полиции, и он специально натянул свитер на лицо, не желая в этом участвовать. Полицейские его задержали и просканировали его лицо с помощью смартфона. Хотя этого человека не оказалось в базе данных преступников, его оштрафовали на 90 фунтов ($110) за то, что он обругал полицейского. «Тот факт, что он специально скрыл свое лицо от камеры, стал поводом для его задержания», – объяснил офицер.

Это не единственный подобный инцидент, и некоторые люди даже подали в суд на полицию. Многие британцы уверены, что власти должны сначала получить от людей согласие на распознавание их лиц. Аналогичные споры идут в США. В мае Сан-Франциско стал первым из американских городов, чьи власти временно запретили полиции и другим ведомствам использовать эту технологию, пока не появятся регулирующие ее использование правила. «Очень настораживает, что Великобритания идет по этому пути и создает прецедент не только для других демократических обществ, но и менее либеральных стран, – приводит FT слова Силки Карло, исполнительного директора правозащитной организации Big Brother Watch. – Китай использует эту технологию для слежки за этническими меньшинствами, ее возможности пугают».

Распознавание лиц и бизнес

Некоторые элементы технологии распознавания лиц используют не только полиция, но и оператор общественного транспорта Transport for London для наблюдения за пассажирами, а британские госпитали – за пациентами, пишет FT. Также в ней заинтересован частный сектор. Например, британский стартап Yoti в ближайшие месяцы оснастит 25 000 магазинов программным обеспечением, определяющим возраст покупателей, а американский стартап Trueface.ai уже поставляет технологию распознавания лиц британским казино.

При этом грани между использованием технологии частным и государственным сектором в Великобритании стираются. Некоторые эксперты видят в сотрудничестве ведомств с частными компаниями проблему, поскольку сейчас в стране нет законов, регулирующих использование этой технологии бизнесом. Отчасти это связано с тем, что законы о биометрических данных не обновлялись в стране с 2012 г. «По-моему, нужно срочно принять новый закон, касающийся распознавания лиц, потому что эта технология развивается быстро и полиция уже испытывает ее, – утверждает Пол Уайлс, назначенный британским правительством независимым комиссаром по биометрии (цитата по FT). – Биометрией пользуется и государственный, и частный сектор. Важно знать, кто с кем делится какой информацией и кто принимает решения».

Жители других стран тоже имеют дело с этой технологией. Сканеры для распознавания лиц начинают появляться в аэропортах по всему миру. Но в основном люди с ней сталкиваются при обращении со своими смартфонами. Например, чтобы разблокировать их, Facebook автоматически определяет лица пользователей на фотографиях. В июле большой популярностью также стало пользоваться российское приложение FaceApp, позволяющее пользователям менять свою внешность. Это произошло после того, как американский баскетболист Леброн Джеймс и другие знаменитости опубликовали в социальных сетях изображения того, как они будут выглядеть в старости. Сенатор Чак Шумер даже призвал ФБР выяснить, не представляет ли приложение угрозу национальной безопасности США. Хотя эксперты в этом сомневаются, а создавшая приложение компания Wireless Lab настаивает, что не делится данными пользователей с третьими сторонами.

Дети под присмотром

В США распознавание лиц начали применять в школах и летних лагерях, пишет https://www.wsj.com/articles/facial-recognition-go... The Wall Street Journal. Главная цель – повысить безопасность, ведь в американских школах часто происходят инциденты со стрельбой. Школы создают базы данных с фотографиями людей, которым запрещено находиться на их территории. Если интегрированное в камеры программное обеспечение компании SN Technologies идентифицирует их, администрация школы получает оповещение. Также программа SN Technologies способна идентифицировать оружие в руках людей.

Но у подобных инициатив есть противники. Поскольку технология направлена на детей, они считают, что в этом случае особенно важно следить за тем, как используются эти данные. Моника Уоллас из законодательного собрания штата Нью-Йорк предложила запретить использование распознавания лиц в местных школах, пока министерство образования не изучит вопрос и не даст свои рекомендации. «Чем больше я думала об этом, тем больше меня беспокоило, что у нас пока нет правил и никто не рассмотрел детально этот вопрос прежде, чем начать действовать», – приводит ее слова WSJ.

Между тем более 150 летних лагерей в США предлагают родителям заплатить за услуги Waldo Photos и других компаний, которые будут присылать им фотографии их детей, чтобы им не приходилось самостоятельно искать их на сотнях групповых фото. При этом родители должны сами предоставить фотографию своего ребенка, на которую будет ориентироваться искусственный интеллект, и эти изображения будут храниться, пока они не попросят их удалить.

Производители программ по распознаванию лиц считают опасения по поводу технологии преувеличенными. По их словам, многие люди просто не понимают, как она работает. Они утверждают, что их компании хранят информацию не в виде изображений, а длинных цепочек чисел и букв, расшифровать которые может только их программное обеспечение. «Неправильно сравнивать распознавание лиц с отпечатками пальцев. Я мог бы передать 40-значный буквенно-цифровой код Google или Facebook, и они не смогли бы ничего с ним сделать, – говорит основатель Waldo Родни Райс (цитата по WSJ). – Я сам отец троих детей, поэтому никогда бы не создал этот бизнес, если бы это представляло угрозу для детей».