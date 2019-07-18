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Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение FaceApp на предмет возможных угроз национальной безопасности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пользователи предоставляют приложению полный доступ к персональной информации, отмечает сенатор: то, что оно принадлежит российской компании, вызывает вопрос, как и когда эти данные могут быть переданы третьей стороне, в том числе правительствам других стран.

Представители FaceApp ранее отвечали на вопросы о политике конфиденциальности. В компании заявили, что не передают какие-либо данные пользователей третьим лицам. Кроме того, 99% пользователей редактируют в приложении фотографии, не входя в систему, поэтому у компании нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы помочь их идентифицировать.

Приложение FaceApp разработано российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять внешность изображенного на фотографии человека, например, делая его старше или моложе.