Сбербанк запустил сервис для общения жителей многоквартирных домов
Сбербанк объявил о запуске новой функции в рамках сервиса DomClick.ru – онлайн-сообщества жильцов многоквартирных домов по всей России. На сайте в разделе «Мой дом» можно общаться с соседями, обсуждать благоустройство дома, работу управляющей компании, а также оплачивать услуги ЖКХ, говорится в сообщении кредитной организации.
Найти нужный дом можно с помощью поиска. Для перехода в раздел «Обсуждения» нужна авторизация. Это можно сделать с помощью мобильного телефона или учетной записи в «Сбербанк-Онлайн». Через онлайн-платформу пользователи смогут найти характеристики домов, узнать планировку квартир, а также получать уведомления о новых предложениях по продаже квартир в выбранном доме. Информацию о продажах можно получить и напрямую от жильцов. Сервис также позволяет оформить документы на жилищный кредит или для регистрации права собственности, указано на сайте.
По словам директора дивизиона «ДомКлик» Николая Васева, сервис поможет привлечь внимание к проблемным ситуациям и объединиться для их решения, повлиять на работу управляющей компании и улучшить жизнь в своем доме.
«ДомКлик» входит в экосистему Сбербанка — SberX. Сегодня она также включает сервисы SberCloud (облако), Docdoc (электронная система здравоохранения), Yandex Money (финансовые технологии) и Yandex Market (электронная коммерция), «Диалоги» (мессенджер), SberMarketing и «Деловая среда» (профессиональные сервисы) и другие.