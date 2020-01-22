Сбербанк запустил сервис для общения жителей многоквартирных домов

Найти нужный дом можно с помощью поиска. Для перехода в раздел «Обсуждения» нужна авторизация. Это можно сделать с помощью мобильного телефона или учетной записи в «Сбербанк-Онлайн». Через онлайн-платформу пользователи смогут найти характеристики домов, узнать планировку квартир, а также получать уведомления о новых предложениях по продаже квартир в выбранном доме. Информацию о продажах можно получить и напрямую от жильцов. Сервис также позволяет оформить документы на жилищный кредит или для регистрации права собственности, указано на сайте.