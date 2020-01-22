Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Новая модель будет более доступной, чем текущая линейка телефонов от Apple, но при этом будет оснащена тем же процессором, что и iPhone 11.
Партнеры компании, ответственные за сборку устройств, наладят производство в феврале. В отличие от текущих моделей, новый бюджетный iPhone будет оснащен физической кнопкой «Домой». В качестве метода идентификации будет использоваться не распознавание по лицу (Face ID), а встроенный в кнопку сканер отпечатка пальца Touch ID. Источник Bloomberg ожидает, что Apple представит телефон не раньше марта.
Apple производит телефоны iPhone с 2007 г. За всю историю существования продукта компания выпускала лишь две модели с бюджетным позиционированием. iPhone 5C, выпущенный в 2013 г., отличался от современной ему базовой модели корпусом из пластика, а iPhone SE 2016 г. – меньшей диагональю экрана. Apple перестала отгружать новые iPhone SE в 2018 г., однако продолжает выпускать для них обновления операционной системы.