Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple производит телефоны iPhone с 2007 г. За всю историю существования продукта компания выпускала лишь две модели с бюджетным позиционированием. iPhone 5C, выпущенный в 2013 г., отличался от современной ему базовой модели корпусом из пластика, а iPhone SE 2016 г. – меньшей диагональю экрана. Apple перестала отгружать новые iPhone SE в 2018 г., однако продолжает выпускать для них обновления операционной системы.