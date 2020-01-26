Вложения в развитие блокчейна в России планируют сократить вдвое

Вложения в развитие блокчейна в России до 2024 года планируются в сумме 28,4 млрд рублей. Ранее затраты на внедрение этой технологии оценивались в 55-85 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» и подготовленный ею проект «дорожной карты».