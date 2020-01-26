Вложения в развитие блокчейна в России планируют сократить вдвое
Вложения в развитие блокчейна в России до 2024 года планируются в сумме 28,4 млрд рублей. Ранее затраты на внедрение этой технологии оценивались в 55-85 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» и подготовленный ею проект «дорожной карты».
Согласно «дорожной карты» госкорпорации, 9,5 млрд рублей составят бюджетные средства и 18,9 млрд — внебюджетные средства. С помощью блокчейн-технологий планируется сэкономить 500 млрд рублей и собрать в виде дополнительных налогов до 600 млрд рублей. «Ростех» направил проект на согласование в Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве, сообщили в госкорпорации.
На блокчейн в маркировке товаров потребуется 650 млн рублей, в здравоохранении — 1,17 млрд руб., в ЖКХ — 475 млн рублей. В 2019 году в предыдущих вариантах «дорожной карты», затраты оценивались в 55–85 млрд руб., суммарный экономический эффект от внедрения в 1,64 трлн рублей, сообщает издание.
Блокчейн — это система распределенного реестра, в которой данные передаются через цепочку блоков. Проверка операций при этом ведется в независимых узлах валидаций. Они же хранят копии транзакций всех участников системы.