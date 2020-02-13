Власти Чехии начали расследование против компании Avast

Пользовательская база антивируса, согласно данным компании, на начало года превосходила 435 млн активных аккаунтов, а выручка по итогам 2018 г. составила $827 млн. Авторы расследования утверждали, что в распоряжении клиентов Jumpshot оказалась информация о том, какие сайты посещали пользователи антивируса, их поисковые запросы, данные об онлайн-покупках, местоположение в Google Maps, действия на LinkedIn, YouTube и на порносайтах, утверждает издание Motherboard. Хотя эти данные обезличены, опрошенные изданием эксперты утверждают, что по ним можно установить личность некоторых пользователей.