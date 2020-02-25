Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина

Платформа Atomyze также будет доступна в США и Швейцарии, но в этих странах работать с ней смогут только компании, а не физические лица, сообщает Bloomberg. Запуск ресурса ожидается в конце этого года после вступления в силу закона о цифровых финансовых активах в России и дополнительного лицензирования за рубежом. Целью Atomyze называется ускорение транзакций, сокращение бумажной работы и взаимодействия между потребителями и компаниями. По словам Владимира Потанина, Банк России дал платформе «очень широкий мандат». «В какой-то степени Россия оказалась намного впереди других юрисдикций в сфере цифровизации», – отметил миллиардер в беседе с Bloomberg.