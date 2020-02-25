Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина
Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg. Планируется, что помимо токенизации металлов актив можно будет использовать для покупки билетов на рейсы авиакомпании Nordstar и ски-пассов на горнолыжном курорте «Роза хутор» в Сочи.
Платформа Atomyze также будет доступна в США и Швейцарии, но в этих странах работать с ней смогут только компании, а не физические лица, сообщает Bloomberg. Запуск ресурса ожидается в конце этого года после вступления в силу закона о цифровых финансовых активах в России и дополнительного лицензирования за рубежом. Целью Atomyze называется ускорение транзакций, сокращение бумажной работы и взаимодействия между потребителями и компаниями. По словам Владимира Потанина, Банк России дал платформе «очень широкий мандат». «В какой-то степени Россия оказалась намного впереди других юрисдикций в сфере цифровизации», – отметил миллиардер в беседе с Bloomberg.
Для расширения числа компаний, предлагающих через Atomyze свои услуги, платформе потребуется одобрение Центробанка, добавил президент «Норникеля». По его словам, платформе запрещено выпускать токены, номинированные в каких-либо валютах. Обработку денежных операций физических лиц поручили ПАО «Сбербанк».
В 2019 г. Владимир Потанин говорил, что криптотокены могут в конечном счете составить пятую часть продаж ПАО ГМК «Норильский никель», напоминает Bloomberg.