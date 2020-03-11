ФБР задержало россиянина за продажи данных на площадке для интернет-магазинов

Deer.io представляет собой платформу-конструктор интернет-магазинов, который стал особенно популярен среди различных категорий киберпреступников. Платформа начала работу в октябре 2013 г., в 2016 г. в ее адрес появились первые обвинения о продаже персональных данных. Тогда представитель Deer.io заявлял, что платформа работает в соответствии с российским законодательством и готова блокировать по запросу Роскомнадзора сайты, которые продают персональные данные.