ФБР задержало россиянина за продажи данных на площадке для интернет-магазинов
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в аэропорту Нью-Йорка создателя платформы для интернет-магазинов Deer.io, россиянина Кирилла Фирсова. Он подозревается в продаже персональных данных, сообщает ZDnet со ссылкой на судебные материалы.
Как следует из них, задержание создателя платформы прошло 7 марта. В ФБР считают, что Deer.io используется для перепродажи доступа к учетным записям, серверам, личной информации пользователей. На основе анализа 250 интернет-магазинов из 24 тысяч, размещенных на Deer.io, бюро сделало вывод о том, что они продавали доступ к реальным персональным данным, полученным в результате взломов.
По данным издания, Фирсов будет привлечен к суду в Нью-Йорке до конца этой недели. Ему могут быть предъявлены обвинения в пособничестве торговле людьми и торговле похищенной информацией. В январе 2019 г. по запросу ФБР были арестованы трое граждан Украины, причастные в работе сайта xDedic, на котором торговали доступом к взломанным серверам.
Deer.io представляет собой платформу-конструктор интернет-магазинов, который стал особенно популярен среди различных категорий киберпреступников. Платформа начала работу в октябре 2013 г., в 2016 г. в ее адрес появились первые обвинения о продаже персональных данных. Тогда представитель Deer.io заявлял, что платформа работает в соответствии с российским законодательством и готова блокировать по запросу Роскомнадзора сайты, которые продают персональные данные.