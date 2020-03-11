Пользователи Twitter столкнулись со сбоем в его работе
Пользователи социальной сети Twiiter по всему миру столкнулись с трудностями при попытках войти на ее сайт или воспользоваться приложением. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По ним, 63% пользователей столкнулись с невозможностью войти на сайт, 26% — с проблемами приложения для устройств под iOS, а 10% — для Android.
Больше всего жаловались на сбой в работе соцсети пользователи из США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании. С проблемами столкнулись и пользователи в России, в частности — в Москве.
Предыдущий глобальный сбой работы Twitter был зафиксирован 18 февраля. У пользователей из Великобритании, Франции, Германии, США и Японии возникли проблемы с открытием сайта соцсети и работой приложения на устройствах Apple.