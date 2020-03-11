Microsoft провела международную атаку на хакерскую сеть

Атака против Necurs прошла во вторник из американской штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Калифорния. Несмотря на то что офис был частично распущен из-за угрозы распространения коронавируса, во время операции сотрудники отдела собрались в здании. Сеть Necurs автоматически генерирует миллионы доменных адресов по заранее заданному алгоритму. Microsoft удалось воссоздать алгоритм и перехватить контроль над адресами, заявили The New York Times в компании.