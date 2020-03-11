Microsoft провела международную атаку на хакерскую сеть
Отдел по борьбе с цифровыми преступлениями компании Microsoft изъял 6 млн доменов, подготовленных командой ботнета Necurs для хакерских атак на компьютеры, сообщает The New York Times. Издание сообщает, что операция была проведена в сотрудничестве со спецслужбами 35 стран. Microsoft координировала их действия, чтобы они одновременно отключили хакерам доступ к интернету, после чего провела атаку собственными силами.
Атака против Necurs прошла во вторник из американской штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Калифорния. Несмотря на то что офис был частично распущен из-за угрозы распространения коронавируса, во время операции сотрудники отдела собрались в здании. Сеть Necurs автоматически генерирует миллионы доменных адресов по заранее заданному алгоритму. Microsoft удалось воссоздать алгоритм и перехватить контроль над адресами, заявили The New York Times в компании.
Работа Necurs координируется из России, утверждает издание со ссылкой на сотрудников служб разведки. Они отмечают, что власти не поддерживают Necurs напрямую, но при этом не оказывают ей противодействия.