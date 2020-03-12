«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс

Программа «ЭкзоМарс» является единственной актуальной космической миссией ЕС и России. Изначальные планы предусматривали запуск ровера в 2018 г., однако за два года до запланированной даты его перенесли на июль 2020 г. В 2019 г. парашюты посадочного модуля были повреждены на испытаниях в Швеции, их-за чего запуск был отложен на второе доступное в 2020 г. «астрономическое окно» – с 26 июля по 13 августа. Следующие два «окна» по 10 дней будут доступны в августе-сентябре 2022 г.