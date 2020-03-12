«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) отложили запуск миссии «Экзомарс» на два года – до 2022 г., указано в совместном заявлении двух агентств. Одной из причин переноса гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал распространение коронавируса в странах Европы, которое «практически остановило возможность рабочих поездок».
Техническая база миссии состоит из двух модулей: посадочной платформы «Казачок» и марсохода «Розалинд Франклин», оба модуля вплоть до февраля 2020 г. проходили испытания. Дополнительные испытания, которые стали одной из причин переноса, потребовались из-за нового оборудования и использования финальной версии программного обеспечения. «Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки», – отметил генеральный директор ЕКА Ян Вернер.
Программа «ЭкзоМарс» является единственной актуальной космической миссией ЕС и России. Изначальные планы предусматривали запуск ровера в 2018 г., однако за два года до запланированной даты его перенесли на июль 2020 г. В 2019 г. парашюты посадочного модуля были повреждены на испытаниях в Швеции, их-за чего запуск был отложен на второе доступное в 2020 г. «астрономическое окно» – с 26 июля по 13 августа. Следующие два «окна» по 10 дней будут доступны в августе-сентябре 2022 г.