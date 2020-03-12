Роскомнадзор запустил мониторинг VPN-серверов, позволяющих обходить блокировку
Роскомнадзор запустил новую систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих посещать заблокированные в России сайты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Она не предназначена для блокировок проверяемых сервисов, уточнили в Роскомнадзоре.
Система функционирует в тестовом режиме, отметили в ведомстве. До конца 2020 г. Роскомнадзор введет систему в эксплуатацию.
В среду, 11 марта, «Коммерсантъ» сообщил, что подконтрольное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network и интернете вещей.