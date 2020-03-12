Роскомнадзор запустил мониторинг VPN-серверов, позволяющих обходить блокировку

Роскомнадзор запустил новую систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих посещать заблокированные в России сайты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Она не предназначена для блокировок проверяемых сервисов, уточнили в Роскомнадзоре.