Хакеры узнали о разработке ботнета по заказу ФСБ

Документы и части кода, которые опубликовала Digital Resistance, датируются 2017-2018 гг., сообщает Би-би-си. Система «Фронтон», исходя из документации, позволяет объединять умные устройства в сети, чтобы атаковать «сайты социальных сетей, файлообменников» и «национальные DNS-сервера» небольших стран. По замыслу разработчиков, сеть должна состоять преимущественно из камер видеонаблюдения – они обосновывают это их большой пропускной способностью.