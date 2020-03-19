Хакеры узнали о разработке ботнета по заказу ФСБ
Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интерета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ. Ссылка на документы на сайте Digital Resistance на момент публикации не работает, с выгрузкой успела ознакомиться русская служба Би-би-си. Согласно изданию, в одном из документов заказчиком выступает войсковая часть 64829 — шифр центра информационной безопасности ФСБ.
Документы и части кода, которые опубликовала Digital Resistance, датируются 2017-2018 гг., сообщает Би-би-си. Система «Фронтон», исходя из документации, позволяет объединять умные устройства в сети, чтобы атаковать «сайты социальных сетей, файлообменников» и «национальные DNS-сервера» небольших стран. По замыслу разработчиков, сеть должна состоять преимущественно из камер видеонаблюдения – они обосновывают это их большой пропускной способностью.
В разработке «Фронтона» и ее документации, если верить утечке, участвовали компании 0day (ООО «0ДТ») и ЗАО «ИнформИнвестГрупп». Последняя, по утверждению Digital Resistance, ранее исполняла заказы для министерства внутренних дел.
Анонимная группа Digital Revolution в 2018-2019 гг. сообщала о работах других подрядчиков ФСБ из сектора ИТ. Документы, которые она раскрывала ранее, сообщали о разработке в России систем «выявления информационных кампаний» в соцсетях и деанонимизации пользователей сети Tor.