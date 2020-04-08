Минкомсвязи обязало «Первый канал» и ТНТ создать версии сайтов без видео
Минкомсвязи обязало участников перечня социально значимых ресурсов, куда среди прочих вошли «Первый канал», ТНТ, «В контакте» и «Одноклассники», к маю разработать версии сайтов без потокового видео. Об этом говорится в постановлении министерства, сообщает «Коммерсантъ».
Заместитель министра связи Алексей Волин подтвердил изданию, что телеканалы из списка должны запустить текстовые версии сайтов. В противном случае их могут лишить статуса значимых ресурсов.
Источник в одном из операторов связи объяснил, что телеканалам и соцсетям нужно будет сообщить операторам IP-адреса новых сайтов без видео, куда переадресуют пользователя в случае нулевого баланса. Он объяснил это требование тем, что операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Для других пользователей полные версии ресурсов останутся доступны.
Представителе крупных телеканалов, а также «Яндекс» и Mail.ru Group отказались комментировать эту информацию. Топ-менеджер одного из крупных телехолдингов пояснил, что технически указание ведомства можно выполнить, однако экономически это будет «неоправданно». «Версия без видео не бесплатная. Никто не будет это делать», – согласился собеседник газеты на другом крупнейшем канале.
Всего в список социально значимых сайтов вошел 391 ресурс. Доступ к этим ресурсам с 1 апреля по 1 июля не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Эр-телекома». По данным ТМТ Consulting, на конец 2019 г. эти операторы обслуживали 66% абонентов домашнего интернета.