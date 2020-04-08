Минкомсвязи обязало «Первый канал» и ТНТ создать версии сайтов без видео

Источник в одном из операторов связи объяснил, что телеканалам и соцсетям нужно будет сообщить операторам IP-адреса новых сайтов без видео, куда переадресуют пользователя в случае нулевого баланса. Он объяснил это требование тем, что операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Для других пользователей полные версии ресурсов останутся доступны.