Число пользователей Telegram достигло 400 млн человек, сообщил в официальном блоге мессенджера его основатель Павел Дуров. Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 млн человек и за год количество пользователей выросло на 100 млн, говорится в сообщении. В документах, которые американский суд рассматривал по спору, инициированному против Telegram американской Комиссией по ценным бумагам (SEC), создатели мессенджера ранее указывали, что им активно пользуются 300 млн человек по всему миру.