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Число пользователей Telegram достигло 400 млн человек

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Число пользователей Telegram достигло 400 млн человек, сообщил в официальном блоге мессенджера его основатель Павел Дуров. Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 млн человек и за год количество пользователей выросло на 100 млн, говорится в сообщении. В документах, которые американский суд рассматривал по спору, инициированному против Telegram американской Комиссией по ценным бумагам (SEC), создатели мессенджера ранее указывали, что им активно пользуются 300 млн человек по всему миру.

«Взявшись за создание мессенджера семь лет назад, мы исходили из того, что люди всегда предпочтут свободу и качество ограничениям и посредственности. Сегодня, глядя на рост популярности Telegram, мы все больше убеждаемся в верности этого изначального предположения», – написал Дуров.

В России мессенджер Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. В апреле 2020 г. депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили и отправили на рассмотрение в Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных