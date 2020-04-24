Число пользователей Telegram достигло 400 млн человек
Число пользователей Telegram достигло 400 млн человек, сообщил в официальном блоге мессенджера его основатель Павел Дуров. Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 млн человек и за год количество пользователей выросло на 100 млн, говорится в сообщении. В документах, которые американский суд рассматривал по спору, инициированному против Telegram американской Комиссией по ценным бумагам (SEC), создатели мессенджера ранее указывали, что им активно пользуются 300 млн человек по всему миру.
«Взявшись за создание мессенджера семь лет назад, мы исходили из того, что люди всегда предпочтут свободу и качество ограничениям и посредственности. Сегодня, глядя на рост популярности Telegram, мы все больше убеждаемся в верности этого изначального предположения», – написал Дуров.
В России мессенджер Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. В апреле 2020 г. депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили и отправили на рассмотрение в Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов.