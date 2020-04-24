В провайдере NetByNet сменился гендиректор
Андрей Батанов, возглавлявший с 2012 г. «дочку» «Мегафона» — интернет-провайдера NetByNet, покинул компанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Пресс-служба «Мегафона» подтвердила «Ведомостям» решение Батанова уйти из компании, чтобы «развивать собственные проекты». Операционным управлением компанией теперь будет заниматься исполнительный директор NetByNet Кирилл Пузырев.
В 2015 г. NetByNet выиграл тендер на оснащение бесплатным WiFi наземного транспорта в Москве. По договору между «Мосгортрансом» и NetByNet оператор должен был предоставлять WiFi-доступ до конца 2020 г., однако с 1 марта «Мосгортранс» досрочно прервал действие контракта с оператором, мотивировав это тем, что предоставляемая услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.
В апреле прошлого года «Мосгортранс» направил «дочке» «Мегафона», провайдеру NetByNet, письмо, в котором перечислил недостатки в работе WiFi в наземном транспорте. В нем, в частности, говорилось, что WiFi-доступ не работает или работает медленнее, чем предписано условиями договора. Столичные власти ранее пообещали, что беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт Москвы во втором полугодии 2020 г.