В провайдере NetByNet сменился гендиректор

В 2015 г. NetByNet выиграл тендер на оснащение бесплатным WiFi наземного транспорта в Москве. По договору между «Мосгортрансом» и NetByNet оператор должен был предоставлять WiFi-доступ до конца 2020 г., однако с 1 марта «Мосгортранс» досрочно прервал действие контракта с оператором, мотивировав это тем, что предоставляемая услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.