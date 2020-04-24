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В провайдере NetByNet сменился гендиректор

Ведомости

Андрей Батанов, возглавлявший с 2012 г. «дочку» «Мегафона» — интернет-провайдера NetByNet, покинул компанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Пресс-служба «Мегафона» подтвердила «Ведомостям» решение Батанова уйти из компании, чтобы «развивать собственные проекты». Операционным управлением компанией теперь будет заниматься исполнительный директор NetByNet Кирилл Пузырев.

В 2015 г. NetByNet выиграл тендер на оснащение бесплатным WiFi наземного транспорта в Москве. По договору между «Мосгортрансом» и NetByNet оператор должен был предоставлять WiFi-доступ до конца 2020 г., однако с 1 марта «Мосгортранс» досрочно прервал действие контракта с оператором, мотивировав это тем, что предоставляемая услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.

В апреле прошлого года «Мосгортранс» направил «дочке» «Мегафона», провайдеру NetByNet, письмо, в котором перечислил недостатки в работе WiFi в наземном транспорте. В нем, в частности, говорилось, что WiFi-доступ не работает или работает медленнее, чем предписано условиями договора. Столичные власти ранее пообещали, что беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт Москвы во втором полугодии 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных