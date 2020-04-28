Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI

Ведомости

В России с 1 июля 2021 г. планируется ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Законопроект, предусматривающий регистрацию, подготовила группа членов Совета федерации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст проекта и собеседников на рынке связи.

По законопроекту, который сейчас согласовывается в администрации президента для внесения в Госдуму, платной процедура будет для новых устройств. Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон. По замыслу авторов проекта регистрация по IMEI позволит эффективно бороться с кражами мобильных устройств, а также перекроет каналы поставок смартфонов в обход официальных дистрибуторов.

Предполагается. что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Устройства, используемые на момент вступления законопроекта в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Плата за регистрацию не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. При этом незарегистрированное оборудование или неправильный IMEI могут стать причиной блокировки со стороны мобильного оператора. Планируется, что с 1 января 2024 г. операторы смогут блокировать все потерянные или украденные устройства.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов считает, что вводить плату за меру, направленную на поддержание правопорядка, нельзя. Правопорядок оплачивается из налогов, а введение нового налогового платежа должны закрепляться в Налоговом кодексе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных