Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI

Предполагается. что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Устройства, используемые на момент вступления законопроекта в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Плата за регистрацию не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. При этом незарегистрированное оборудование или неправильный IMEI могут стать причиной блокировки со стороны мобильного оператора. Планируется, что с 1 января 2024 г. операторы смогут блокировать все потерянные или украденные устройства.