Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI
В России с 1 июля 2021 г. планируется ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Законопроект, предусматривающий регистрацию, подготовила группа членов Совета федерации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст проекта и собеседников на рынке связи.
По законопроекту, который сейчас согласовывается в администрации президента для внесения в Госдуму, платной процедура будет для новых устройств. Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон. По замыслу авторов проекта регистрация по IMEI позволит эффективно бороться с кражами мобильных устройств, а также перекроет каналы поставок смартфонов в обход официальных дистрибуторов.
Предполагается. что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Устройства, используемые на момент вступления законопроекта в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Плата за регистрацию не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. При этом незарегистрированное оборудование или неправильный IMEI могут стать причиной блокировки со стороны мобильного оператора. Планируется, что с 1 января 2024 г. операторы смогут блокировать все потерянные или украденные устройства.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов считает, что вводить плату за меру, направленную на поддержание правопорядка, нельзя. Правопорядок оплачивается из налогов, а введение нового налогового платежа должны закрепляться в Налоговом кодексе.