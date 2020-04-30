МТС запустила льготный тариф для врачей, работающих с заболевшими COVID-19

Представитель Tele2 говорит, что запускать специальный тариф оператор пока не планирует. «Билайн» тоже, но оператор уделяет внимание улучшению мобильной связи вблизи медучреждений, говорит его представитель Анна Айбашева. Так, в начале апреля в течение пяти дней оператор развернул базовые станции рядом с Городской клинической больницей № 40 в Коммунарке и городской клинической больницей № 67: обе принимают пациентов с COVID-19, рассказывает она. Аналогичная работа идет в других регионах, утверждает Айбашева. «Ведомости» направили запрос в «Мегафон».