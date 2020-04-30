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МТС запустила льготный тариф для врачей, работающих с заболевшими COVID-19

Ведомости

Абоненты МТС начали получать sms с предложением перейти на льготный тариф для тех, кто «на передовой борьбы с коронавирусом». Одно из таких сообщений опубликовано в группе «Интересная Москва» во «В контакте». Тариф запущен для врачей и медицинского персонала, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом, сообщил представитель оператора Алексей Меркутов. 

Тариф включает 600 минут в месяц, 600 sms и 10 Гб мобильного интернета. Льготный период, когда все эти услуги бесплатны для абонентов, длится три месяца. По истечении этого срока абонентская плата по тарифу составит 200 руб. в месяц. По словам представителя МТС, этот пакет значительно больше, чем в среднем в месяц использует один абонент оператора. 

Первыми на этот тариф смогут перейти медики в Москве и Татарстане, рассказывает Меркутов. Позже он станет доступен сотрудникам медучреждений и других регионов. Инструкции по переходу на льготный тариф на первом этапе получат более 5000 сотрудников инфекционных больниц. 

Представитель Tele2 говорит, что запускать специальный тариф оператор пока не планирует. «Билайн» тоже, но оператор уделяет внимание улучшению мобильной связи вблизи медучреждений, говорит его представитель Анна Айбашева. Так, в начале апреля в течение пяти дней оператор развернул базовые станции рядом с Городской клинической больницей № 40 в Коммунарке и городской клинической  больницей № 67: обе принимают пациентов с COVID-19, рассказывает она. Аналогичная работа идет в других регионах, утверждает Айбашева. «Ведомости» направили запрос в «Мегафон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных