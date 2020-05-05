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Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги»

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Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства. Согласно проекту постановления, эксперимент будет проводиться с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Использовать этот сервис также можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества и подаче налоговой декларации физических лиц.

Закон уже позволяет совершать ряд сделок, в том числе с государственными службами, с использованием электронной подписи. При этом ведомства требуют, чтобы документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) — такую нужно получать отдельно в одном из аккредитованных Минкомсвязи удостоверяющих центров.

В рамках эксперимента Минкомсвязи предлагает использовать неквалифицированную подпись, связанную с ЕСИА. Аккаунт на «Госуслугах» при этом должен быть подтвержден. Ключ и подпись во время эксперимента должны будут выдаваться в личном кабинете «Госуслуг», будут разрабатываться и мобильные приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных