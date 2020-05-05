Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги»

Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства. Согласно проекту постановления, эксперимент будет проводиться с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Использовать этот сервис также можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества и подаче налоговой декларации физических лиц.