Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги»
Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства. Согласно проекту постановления, эксперимент будет проводиться с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Использовать этот сервис также можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества и подаче налоговой декларации физических лиц.
Закон уже позволяет совершать ряд сделок, в том числе с государственными службами, с использованием электронной подписи. При этом ведомства требуют, чтобы документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) — такую нужно получать отдельно в одном из аккредитованных Минкомсвязи удостоверяющих центров.
В рамках эксперимента Минкомсвязи предлагает использовать неквалифицированную подпись, связанную с ЕСИА. Аккаунт на «Госуслугах» при этом должен быть подтвержден. Ключ и подпись во время эксперимента должны будут выдаваться в личном кабинете «Госуслуг», будут разрабатываться и мобильные приложения.