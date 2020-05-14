Sony встроила чип искусственного интеллекта в датчик для камер

Модуль Sony состоит из двух частей — оптического сенсора с разрешением в 12 Мпикс и логической микросхемы, отвечающей за анализ картинки. Вместе с картинкой модуль передает и описание того, что на ней изображено, модуль также можно запрограммировать на отслеживание движения. Процессору или другим чипам в устройстве не придется самостоятельно анализировать картинку. Модуль также может передавать только результаты анализа ИИ без картинки с сенсора — это, по заверению Sony, повысит приватность и снизит трафик при передаче на облачные сервисы.