Sony встроила чип искусственного интеллекта в датчик для камер
Sony разработала оптический модуль для фото- и видеокамер с функцией анализа изображений. Чип, отвечающий за обработку картинки алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), уже встроен в модуль. Компания заявила, что это первый модуль, непосредственно оснащенный функциями ИИ. Процессору в камере или телефоне не придется самостоятельно анализировать картинку.
Модуль Sony состоит из двух частей — оптического сенсора с разрешением в 12 Мпикс и логической микросхемы, отвечающей за анализ картинки. Вместе с картинкой модуль передает и описание того, что на ней изображено, модуль также можно запрограммировать на отслеживание движения. Процессору или другим чипам в устройстве не придется самостоятельно анализировать картинку. Модуль также может передавать только результаты анализа ИИ без картинки с сенсора — это, по заверению Sony, повысит приватность и снизит трафик при передаче на облачные сервисы.
Производители камер смогут купить датчик в двух комплектациях: в виде микросхемы без корпуса за 10 000 йен или в собранном виде за 20 000 йен. Поставки версии в сборке планируются в июне.