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Sony встроила чип искусственного интеллекта в датчик для камер

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Sony разработала оптический модуль для фото- и видеокамер с функцией анализа изображений. Чип, отвечающий за обработку картинки алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), уже встроен в модуль. Компания заявила, что это первый модуль, непосредственно оснащенный функциями ИИ. Процессору в камере или телефоне не придется самостоятельно анализировать картинку.

Модуль Sony состоит из двух частей — оптического сенсора с разрешением в 12 Мпикс и логической микросхемы, отвечающей за анализ картинки. Вместе с картинкой модуль передает и описание того, что на ней изображено, модуль также можно запрограммировать на отслеживание движения. Процессору или другим чипам в устройстве не придется самостоятельно анализировать картинку. Модуль также может передавать только результаты анализа ИИ без картинки с сенсора — это, по заверению Sony, повысит приватность и снизит трафик при передаче на облачные сервисы.

Производители камер смогут купить датчик в двух комплектациях: в виде микросхемы без корпуса за 10 000 йен или в собранном виде за 20 000 йен. Поставки версии в сборке планируются в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных