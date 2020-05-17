«Алиса» «Яндекса» перепутала мобильный экс-мэра Твери с телефоном администрации

По словам Павлова, первые звонки стали поступать ему на мобильный три-четыре месяца назад, звонившие думали, что связываются с администрацией Конаково. Около месяца назад число звонков резко выросло: в городе из-за коронавируса ввели пропускной режим, люди пытались дозвониться в администрацию по этому вопросу, а попадали на мобильный Павлова. «Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем, и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало», – рассказал он.