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«Алиса» «Яндекса» перепутала мобильный экс-мэра Твери с телефоном администрации

Ведомости

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» перепутала телефон администрации города Конаково с личным номером бывшего мэра Твери Валерия Павлова. Об этом рассказал он сам на странице в Facebook.

По словам Павлова, первые звонки стали поступать ему на мобильный три-четыре месяца назад, звонившие думали, что связываются с администрацией Конаково. Около месяца назад число звонков резко выросло: в городе из-за коронавируса ввели пропускной режим, люди пытались дозвониться в администрацию по этому вопросу, а попадали на мобильный Павлова. «Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем, и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало», – рассказал он.

На вопрос Павлова, откуда звонившие взяли этот номер, они отвечали, что его выдает «Алиса». Экс-мэр пытался связаться с операторами «Яндекса», но обращения остались без ответа. Телефонные звонки от жителей Конаково при этом продолжались, поэтому Павлов стал отвечать всем звонившим, что они спокойно могут проехать в город, а в случае необходимости – сослаться на этот телефон.

«Сколько я, а затем, когда я не мог ответить, и моя жена выдали таких устных разрешений на въезд в Конаково, не считали. Но, судя по нескольким вновь перезвонившим и сказавшим "спасибо за помощь", народ в Конаково успешно попадал»

Валерий Павлов
бывший мэр Твери

Звонившие Павлову интересовались не только пропусками на въезд в город. «Один звонок оказался нестандартным, – рассказал он. – Назвавшийся житель города Конаково попросил разрешить ему... установить три ларька для торговли овощами и фруктами». Бывший мэр разрешил с условием, что ларьки никому не будут мешать.

Павлов написал о произошедшем 14 мая. По данным на 19.00 мск 17 мая, «Алиса» все еще выдавала номер бывшего мэра Твери при запросе с некоторых устройств, убедились «Ведомости». По телефону Павлов сообщил, что «Яндекс» уже связался с ним и разбирается в случившемся. В последние дни количество звонков сократилось, отметил он.

Как номер Павлова оказался у «Алисы», неизвестно. Экс-мэр предположил, что голосовой помощник нашел его в одной из баз Конаково. При поиске в «Яндексе» находится правильный номер администрации – тот, который указан на ее сайте.

«Ведомости» ожидают комментария от «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных