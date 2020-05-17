«Алиса» «Яндекса» перепутала мобильный экс-мэра Твери с телефоном администрации
По словам Павлова, первые звонки стали поступать ему на мобильный три-четыре месяца назад, звонившие думали, что связываются с администрацией Конаково. Около месяца назад число звонков резко выросло: в городе из-за коронавируса ввели пропускной режим, люди пытались дозвониться в администрацию по этому вопросу, а попадали на мобильный Павлова. «Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем, и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало», – рассказал он.
На вопрос Павлова, откуда звонившие взяли этот номер, они отвечали, что его выдает «Алиса». Экс-мэр пытался связаться с операторами «Яндекса», но обращения остались без ответа. Телефонные звонки от жителей Конаково при этом продолжались, поэтому Павлов стал отвечать всем звонившим, что они спокойно могут проехать в город, а в случае необходимости – сослаться на этот телефон.
«Сколько я, а затем, когда я не мог ответить, и моя жена выдали таких устных разрешений на въезд в Конаково, не считали. Но, судя по нескольким вновь перезвонившим и сказавшим "спасибо за помощь", народ в Конаково успешно попадал»
Звонившие Павлову интересовались не только пропусками на въезд в город. «Один звонок оказался нестандартным, – рассказал он. – Назвавшийся житель города Конаково попросил разрешить ему... установить три ларька для торговли овощами и фруктами». Бывший мэр разрешил с условием, что ларьки никому не будут мешать.
Павлов написал о произошедшем 14 мая. По данным на 19.00 мск 17 мая, «Алиса» все еще выдавала номер бывшего мэра Твери при запросе с некоторых устройств, убедились «Ведомости». По телефону Павлов сообщил, что «Яндекс» уже связался с ним и разбирается в случившемся. В последние дни количество звонков сократилось, отметил он.
Как номер Павлова оказался у «Алисы», неизвестно. Экс-мэр предположил, что голосовой помощник нашел его в одной из баз Конаково. При поиске в «Яндексе» находится правильный номер администрации – тот, который указан на ее сайте.
«Ведомости» ожидают комментария от «Яндекса».