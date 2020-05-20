Facebook представил бесплатный сервис по созданию магазинов в своих соцсетях

В сообщении на сайте компании говорится, что «любой продавец, независимо от его размера или бюджета, может придти со своим бизнесом в интернет и общаться с клиентами, где и когда это удобно для них». Как рассказал Цукерберг в интервью FT, социальный медиа-гигант сможет использовать получаемые в ходе электронной торговли данные для улучшения своего рекламного сервиса и взимать за это дополнительную плату. По словам основателя соцсети, магазины смогут создавать цифровые витрины на Facebook или Instagram, которые позволят предприятиям чаще совершать продажи с меньшими затратами. Facebook кроме рекламных сборов будет взимать небольшую комиссию для покрытия расходов по обработке кредитных карт и мониторингу мошенничества в США.