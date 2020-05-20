Facebook представил бесплатный сервис по созданию магазинов в своих соцсетях
Компания Facebook представила новый сервис под названием Facebook Instagram Facebook Shops. Он позволит интернет-магазинам бесплатно создавать свои онлайн-витрины в социальных сетях Facebook и Instagram и продавать товары напрямую покупателям на своей платформе. Компания ускоренно реализовала планы по запуску нового сервиса, чтобы воспользоваться бумом в интернет-торговле во время пандемии коронавируса, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг газете The Financial Times.
В сообщении на сайте компании говорится, что «любой продавец, независимо от его размера или бюджета, может придти со своим бизнесом в интернет и общаться с клиентами, где и когда это удобно для них». Как рассказал Цукерберг в интервью FT, социальный медиа-гигант сможет использовать получаемые в ходе электронной торговли данные для улучшения своего рекламного сервиса и взимать за это дополнительную плату. По словам основателя соцсети, магазины смогут создавать цифровые витрины на Facebook или Instagram, которые позволят предприятиям чаще совершать продажи с меньшими затратами. Facebook кроме рекламных сборов будет взимать небольшую комиссию для покрытия расходов по обработке кредитных карт и мониторингу мошенничества в США.
В компании рассчитывают, что 2,6 млрд пользователей площадок Facebook начнут делать покупки на платформе. Как отмечает FT, представленный компанией новый сервис ставит Facebook в прямую конкуренцию с такими площадками онлайн-торговли, как Amazon и eBay, а в дальнейшем и с платформами доставки продуктов питания, такими, как Grubhub. Магазины Facebook Facebook Instagram Shops будут использовать возможности обмена сообщениями Facebook: пользователи смогут связаться с предприятиями через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct, чтобы задать вопросы или отслеживать поставки, например. Он также будет иметь инструменты для создания и отслеживания программ лояльности. Пользователи смогут просматривать продукты и товары, отправлять сообщения предприятиям для организации покупок, а в некоторых случаях покупать их напрямую после онлайн-проверки.
В действующем сервисе Facebook Shopify отметили, что компания не пытается продублировать опыт Amazon на своей платформе и продолжит работать с сервисами электронной коммерции, такими, как Shopify, который помогает малым предприятиям создавать интернет-магазины и заботиться об аналитике и платежах. Марк Цукерберг добавил, что Facebook также будет интегрироваться с судоходными и логистическими службами. Он сообщил, что компания сосредоточится в развитии новой своей службы на США и Западной Европе, которые имеют инфраструктуру для проверки онлайн-продавцов и защиты от контрафактной торговли. По словам основателя Facebook, в дальнейшем в сервисе планируется оценивать репутацию продавцов и вести их рейтинги.