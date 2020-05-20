Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Facebook представил бесплатный сервис по созданию магазинов в своих соцсетях

Ведомости

Компания Facebook представила новый сервис под названием Facebook Instagram Facebook Shops. Он позволит интернет-магазинам бесплатно создавать свои онлайн-витрины в социальных сетях Facebook и Instagram и продавать товары напрямую покупателям на своей платформе. Компания ускоренно реализовала планы по запуску нового сервиса, чтобы воспользоваться бумом в интернет-торговле во время пандемии коронавируса, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг газете The Financial Times.

В сообщении на сайте компании говорится, что «любой продавец, независимо от его размера или бюджета, может придти со своим бизнесом в интернет и общаться с клиентами, где и когда это удобно для них». Как рассказал Цукерберг в интервью FT, социальный медиа-гигант сможет использовать получаемые в ходе электронной торговли данные для улучшения своего рекламного сервиса и взимать за это дополнительную плату. По словам основателя соцсети, магазины смогут создавать цифровые витрины на Facebook или Instagram, которые позволят предприятиям чаще совершать продажи с меньшими затратами. Facebook кроме рекламных сборов будет взимать небольшую комиссию для покрытия расходов по обработке кредитных карт и мониторингу мошенничества в США.

В компании рассчитывают, что 2,6 млрд пользователей площадок Facebook начнут делать покупки на платформе. Как отмечает FT, представленный компанией новый сервис ставит Facebook в прямую конкуренцию с такими площадками онлайн-торговли, как Amazon и eBay, а в дальнейшем и с платформами доставки продуктов питания, такими, как Grubhub. Магазины Facebook Facebook Instagram Shops будут использовать возможности обмена сообщениями Facebook: пользователи смогут связаться с предприятиями через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct, чтобы задать вопросы или отслеживать поставки, например. Он также будет иметь инструменты для создания и отслеживания программ лояльности. Пользователи смогут просматривать продукты и товары, отправлять сообщения предприятиям для организации покупок, а в некоторых случаях покупать их напрямую после онлайн-проверки.

В действующем сервисе Facebook Shopify отметили, что компания не пытается продублировать опыт Amazon на своей платформе и продолжит работать с сервисами электронной коммерции, такими, как Shopify, который помогает малым предприятиям создавать интернет-магазины и заботиться об аналитике и платежах. Марк Цукерберг добавил, что Facebook также будет интегрироваться с судоходными и логистическими службами. Он сообщил, что компания сосредоточится в развитии новой своей службы на США и Западной Европе, которые имеют инфраструктуру для проверки онлайн-продавцов и защиты от контрафактной торговли. По словам основателя Facebook, в дальнейшем в сервисе планируется оценивать репутацию продавцов и вести их рейтинги.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных