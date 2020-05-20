Skolkovo Ventures займется мезонинным финансированием в 2,5 млрд рублей

По прогнозу IDC, по итогам 2020 г. российский IT-рынок может упасть на 30%. Эксперты отмечают, что в период кризиса пострадали сервисы бронирования гостиниц, туров, билетов, а также связанные с сектором hospitality — бронирование столов, автоматизация ресторанов, IT-проекты, связанные с недвижимостью, финтехом, шеринговой экономикой. Эти направления могут быть интересны для мезонинного финансирования с точки зрения более высокой доходности после восстановления этих направлений бизнеса. Skolkovo Ventures создана в 2017 г. для управления венчурными фондами на сумму более 5 млрд руб. Среди инвесторов платформы в настоящее время — IBS, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, Фонд семьи Груздевых, РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация и «Вертолеты России».