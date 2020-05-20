Skolkovo Ventures займется мезонинным финансированием в 2,5 млрд рублей
Платформа венчурных фондов Skolkovo Ventures вложит до 2,5 млрд руб. в технокомпании с годовым оборотом более 100 млн руб. Инвестиции будут осуществляться на условиях мезонинного финансирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя венчурной платформы.
По словам представителя, средства смогут получить 10 проектов, до 250 млн руб. каждый. На получение инвестиций смогут рассчитывать компании и проекты, развитие которых замедлилось из-за пандемии коронавируса. Как рассказал гендиректор Skolkovo Ventures Владимир Сакович, по условиям мезонинного финансирования средства предоставляются в форме кредита под обеспечение акциями компании, опционом или аналогичным механизмом. Такое обеспечение позволит Skolkovo Ventures участвовать в будущем проекта, сказал Сакович.
Управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава пояснил, что мезонинное финансирование — это кредит с дополнительной возможностью купить акции на определенную сумму и по определенным условиям. Он удобен для IT-компаний, которым банки не дают кредиты без залоговой базы. Такой инструмент дает большую доходность, чем кредит, и меньший риск, чем инвестиции, добавляет венчурный инвестор, основатель A.Partners Алексей Соловьев. По словам Чачавы, в мезонинном финансировании в России есть большая потребность у SaaS-компаний (Software as a Service, компании, которые занимаются программным обеспечением как услугой). Им нужен оборотный капитал для роста, который очень сложно увеличить в нынешних условиях.
По прогнозу IDC, по итогам 2020 г. российский IT-рынок может упасть на 30%. Эксперты отмечают, что в период кризиса пострадали сервисы бронирования гостиниц, туров, билетов, а также связанные с сектором hospitality — бронирование столов, автоматизация ресторанов, IT-проекты, связанные с недвижимостью, финтехом, шеринговой экономикой. Эти направления могут быть интересны для мезонинного финансирования с точки зрения более высокой доходности после восстановления этих направлений бизнеса. Skolkovo Ventures создана в 2017 г. для управления венчурными фондами на сумму более 5 млрд руб. Среди инвесторов платформы в настоящее время — IBS, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, Фонд семьи Груздевых, РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация и «Вертолеты России».