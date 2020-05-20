«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при отрицательном балансе
«Мегафон» запустил новую линейку тарифов, подписчики которых могут пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Facebook и др. даже при отрицательном балансе, сообщил оператор. Эта опция доступна в течение месяца, если у абонента нет возможности оплатить счет, сообщает оператор. Telegram в списке мессенджеров, которыми можно пользоваться при нулевом балансе, нет.
Представитель «Мегафона» объясняет появление в новых тарифах этой опции тем, что многие абоненты в принципе пользуются только мессенджерами, и теперь они смогут оставаться на связи в критической ситуации.
Еще одна особенность тарифной линейки – появление «копилки» для неизрасходованного за месяц интернет-трафика. В релизе оператора уточняется, что накопленные гигабайты будут храниться бессрочно и начнут расходоваться автоматически по исчерпании абонентом лимита трафика, предусмотренного тарифом.
Представитель Tele2 утверждает, что подобная «копилка» у оператора существует с января 2017 г. При переходе в сеть Tele2 новые абоненты сохраняют минуты и гигабайты, которые не успели израсходовать у любого другого оператора, говорит он.
Представитель «Вымпелкома» отметил, что компания меняет тарифы, опираясь на запросы клиентов. По его словам, сейчас особенно востребованы тарифы с уже включенными цифровыми сервисами – такими, к примеру, как ТВ и музыка, а также доступ к облачным хранилищам.