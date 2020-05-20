«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при отрицательном балансе

«Мегафон» запустил новую линейку тарифов, подписчики которых могут пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Facebook и др. даже при отрицательном балансе, сообщил оператор. Эта опция доступна в течение месяца, если у абонента нет возможности оплатить счет, сообщает оператор. Telegram в списке мессенджеров, которыми можно пользоваться при нулевом балансе, нет.