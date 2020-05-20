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«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при отрицательном балансе

Ведомости

«Мегафон» запустил новую линейку тарифов, подписчики которых могут пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Facebook и др. даже при отрицательном балансе, сообщил оператор. Эта опция доступна в течение месяца, если у абонента нет возможности оплатить счет, сообщает оператор. Telegram в списке мессенджеров, которыми можно пользоваться при нулевом балансе, нет.

Представитель «Мегафона» объясняет появление в новых тарифах этой опции тем, что многие абоненты в принципе пользуются только мессенджерами, и теперь они смогут оставаться на связи в критической ситуации.

Еще одна особенность тарифной линейки – появление «копилки» для неизрасходованного за месяц интернет-трафика. В релизе оператора уточняется, что накопленные гигабайты будут храниться бессрочно и начнут расходоваться автоматически по исчерпании абонентом лимита трафика, предусмотренного тарифом.

Представитель Tele2 утверждает, что подобная «копилка» у оператора существует с января 2017 г. При переходе в сеть Tele2 новые абоненты сохраняют минуты и гигабайты, которые не успели израсходовать у любого другого оператора, говорит он.

Представитель «Вымпелкома» отметил, что компания меняет тарифы, опираясь на запросы клиентов. По его словам, сейчас особенно востребованы тарифы с уже включенными цифровыми сервисами – такими, к примеру, как ТВ и музыка, а также доступ к облачным хранилищам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных