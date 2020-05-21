Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию

Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США. С момента основания компания привлекла инвестиции на сумму $49 млн. За 10 лет работы клиентами компании стали более 1,5 млн компаний малого и среднего бизнеса, работающих в 175 странах, утверждает Ecwid. Ее продукт доступен на более чем 50 языках.