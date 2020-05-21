Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию
Основанная в России IT-компания Ecwid сообщила о закрытии раунда финансирования на $42 млн – лид-инвесторами стали фонды Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital. Основной продукт компании – платформа, позволяющая разместить онлайн-магазин на сайте, в блоге или странице в социальной сети.
Оценку в ходе раунда компания не раскрывает. Привлеченные средства Ecwid направит на выкуп акций у ранних инвесторов, включая фонды Runa Capital и iTech Capital. Компания также расширит команду, чтобы развивать бизнес на зарубежных рынках.
По условиям сделки, в совет директоров Ecwid вошел сооснователь и управляющий партнер PeakSpan Capital Фил Дур, а также управляющий директор и руководитель Morgan Stanley Expansion Capital Пит Чанг.
Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США. С момента основания компания привлекла инвестиции на сумму $49 млн. За 10 лет работы клиентами компании стали более 1,5 млн компаний малого и среднего бизнеса, работающих в 175 странах, утверждает Ecwid. Ее продукт доступен на более чем 50 языках.