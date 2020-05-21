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Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию

Ведомости

Основанная в России IT-компания Ecwid сообщила о закрытии раунда финансирования на $42 млн – лид-инвесторами стали фонды Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital. Основной продукт компании – платформа, позволяющая разместить онлайн-магазин на сайте, в блоге или странице в социальной сети.

Оценку в ходе раунда компания не раскрывает. Привлеченные средства Ecwid направит на выкуп акций у ранних инвесторов, включая фонды Runa Capital и iTech Capital. Компания также расширит команду, чтобы развивать бизнес на зарубежных рынках.

По условиям сделки, в совет директоров Ecwid вошел сооснователь и управляющий партнер PeakSpan Capital Фил Дур, а также управляющий директор и руководитель Morgan Stanley Expansion Capital Пит Чанг.

Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США. С момента основания компания привлекла инвестиции на сумму $49 млн. За 10 лет работы клиентами компании стали более 1,5 млн компаний малого и среднего бизнеса, работающих в 175 странах, утверждает Ecwid. Ее продукт доступен на более чем 50 языках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных