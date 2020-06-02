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Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Ведомости

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Подключение будет носить добровольный характер, экспериментальную возможность предоставят компаниям на один год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о проведении эксперимента.

В пресс-службе Минкомсвязи газете сообщили, что подключение будет бесплатным для агрегаторов, но им может потребоваться доработка уже действующих на предприятиях систем. Доступа к данным пользователей в сервисах объявлений у государства при этом не будет, отметил собеседник в министерстве. Для проведения эксперимента Минкомсвязи планирует создать межведомственную рабочую группу: владельцы агрегаторов, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ. По словам чиновника, курирующего отраслевые проекты, интерес к подключению к ЕСИА есть у Avito, «Авто.ру» («Яндекс») и ЦИАНа. Кроме собственной идентификации в этих сервисах можно авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и социальных сетях.

«Авто.ру», по словам руководителя сервиса Кирилла Смолина, с весны этого года в сотрудничестве с департаментом информационных технологий Москвы предоставило пользователям возможность авторизации через аккаунта Mos.ru. Работу ЕСИА он также оценивает как перспективную. ЦИАН тоже готовится принять участие в эксперименте. В компании считают, что это позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам и позволит снизить объемы мошенничества. Подтвердили участие в эксперименте и в Avito. Собеседник газеты в компании отметил, что новый механизм идентификации позволит облегчить внутренний документооборот сделает более удобным и безопасным взаимодействие пользователей. О пользе новации для безопасности и доверия говорят и в сервисе «Юла» (Mail.ru Group).

По оценке компании BI.Zone, в результате мошеннических схем пользователи электронных площадок ежедневно теряют до 1 млн рублей. В последнее время мошенники активно используют для своих операций фальшивые сайты доставки и платежных сервисов. Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков отмечает, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей опциональной и добровольной, то она не станет барьером для мошенников. Директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев считает, что эксперимент может повысить узнаваемость самой платформы госуслуг и активность ее пользователей. По его оценке, сбор данных об использовании сторонних сервисов мог бы позволить коммерциализировать базу абонентов госуслуг или применяться для сбора статистической информации, например, о покупках, их частоте и размере, запросах пользователей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных