Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

По оценке компании BI.Zone, в результате мошеннических схем пользователи электронных площадок ежедневно теряют до 1 млн рублей. В последнее время мошенники активно используют для своих операций фальшивые сайты доставки и платежных сервисов. Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков отмечает, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей опциональной и добровольной, то она не станет барьером для мошенников. Директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев считает, что эксперимент может повысить узнаваемость самой платформы госуслуг и активность ее пользователей. По его оценке, сбор данных об использовании сторонних сервисов мог бы позволить коммерциализировать базу абонентов госуслуг или применяться для сбора статистической информации, например, о покупках, их частоте и размере, запросах пользователей и др.