Российские пользователи Instagram смогут заказать еду через стикер в сторис
Instagram запускает новую функцию для российских пользователей – теперь в приложении соцсети можно заказать еду при помощи специального стикера для сторис, а также с помощью специальной кнопки в аккаунтах, говорится в блоге компании.
«Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении, следуя инструкциям, указанным в уведомлении, или опубликовать сторис со стикером "Закажи еду от"», – сообщила компания.
Нажав на кнопку или стикер в сторис, пользователь перейдет на сайт партнера по доставке и сможет оформить заказ. Помимо этого теперь пользователи могут делиться сторис компаний с новым стикером.
Instagram рассчитывает, что новая функция поддержит малый бизнес, а также окажет помочь ресторанному и продовольственному бизнесу. Ранее в сторис приложения появился стикер «Поддержим малый бизнес». С помощью него пользователи могут упомянуть аккаунты компаний и настроить предварительный просмотр аккаунта по клику.