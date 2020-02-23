Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

В собирательном портрете аудитории соцсетей можно увидеть важные детали, имеющие большое значение для взаимодействия брендов с клиентами. Например, по данным исследования Edison Research и Triton Digital, активность американцев в возрасте от 12 до 34 лет в соцсетях либо не меняется, либо угасает. А исследование, проведенное в 2019 г. Global Web Index, показывает, что время, проводимое миллениалами и представителями поколения Z во многих социальных сетях либо держится на одном уровне, либо идет на спад, либо растет не так быстро, как в минувшие годы.