Как достучаться до тех, кто не любит Facebook
В собирательном портрете аудитории соцсетей можно увидеть важные детали, имеющие большое значение для взаимодействия брендов с клиентами. Например, по данным исследования Edison Research и Triton Digital, активность американцев в возрасте от 12 до 34 лет в соцсетях либо не меняется, либо угасает. А исследование, проведенное в 2019 г. Global Web Index, показывает, что время, проводимое миллениалами и представителями поколения Z во многих социальных сетях либо держится на одном уровне, либо идет на спад, либо растет не так быстро, как в минувшие годы.
Сами молодые люди признаются, что, потратив годы на создание тщательно отредактированных сетевых личностей и расширение круга «френдов», хотят быть собой и заводить настоящих друзей, основываясь на общих интересах. Они также жаждут приватности, безопасности и отдыха от толчеи на социальных платформах — толчеи, в которой теперь, как правило, участвуют их родители.
И собираются в более закрытых и трудно доступных для непосвященных интерактивных онлайн-пространствах - можно сказать, у цифровых костров.
«Сегодня мы уже видим, что личные сообщения, исчезающие истории и маленькие группы растут гораздо быстрее остальных сфер онлайнового общения», — отметил Марк Цукерберг в марте 2019 г. и сообщил о стратегическом повороте к более укромным, приватным режимам общения.