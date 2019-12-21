Почему умирают цифровые платформы

Пять из шести самых дорогих компаний мира работают на базе платформ. Мы провели анализ данных за последние 20 лет и обнаружили, что 43 зарегистрированные на бирже платформенные компании попали в рейтинг Forbes Global 2000: при вдвое меньшем количестве сотрудников им удалось выйти на тот же уровень годовой выручки (около $4,5 млрд), которого достигают неплатформенные конкуренты. Также они могли похвастать вдвое большей операционной прибылью и гораздо более высокими темпами роста и рыночной стоимостью.